Мобилизация, дроны и откуда Украина будет брать деньги: о чем говорили в Киеве на экономическом форуме

Киевский международный экономический форум в этом году обсуждал, как бороться с глобальными вызовами, в частности, что касается выборов в США. Эксперты также рассказали о проблемах экономики Украины.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Развитие экономики и мобилизация

Президент к участникам форума обращался из поезда. Ведь направлялся в Будапешт. Успешная экономика, говорит Владимир Зеленский, крайне важна для воюющего государства. Украина сейчас работает над внутренним планом усиления. И призывает участников и бизнес совместно приобщиться к разработке экономического блока.

Премьер Денис Шмигаль вспомнил о принципе "воюй или работай". Говорит, 98% разосланных повесток сейчас направляются людям, которые вообще не имеют официальных доходов и не платят налоги. А также проводят аудит предприятей, которые пытались схитрить при бронировании работников. Его закончат уже на следующей неделе. Но тех, кто работает честно, изменения не тронут.

Денис Шмигаль

Участников форума интересует, не будет ли изменять государство правил игры. До сих пор ждут подписи президента об изменениях налогов. Шмигаль говорит, это был вынужденный шаг, ведь у Украины немалая дыра в бюджете. Впрочем, в этом году государство рассчитывает получить от партнеров десятки миллиардов долларов и евро. Их Украина получит в качестве безвозвратного кредита от замороженных российских активов.

Обронная отрасль

Целая панель на форуме посвящена оборонной отрасли. За время полномасштабного вторжения страна совершила огромный рывок. И сейчас на нее с любопытством смотрят международные инвесторы.

"Даже когда война закончится – у вас будет сосед, которому нельзя доверять! И вам нужно будет оружие и технологии, чтобы себя защитить. С другой стороны – военные технологии всегда были драйвером инноваций. В частности, и в экономике. Возьмем пример Израиля, где военные технологии занимают значительную роль", – говорит Марсель Йон.

В Украине, например, уже появилось более тысячи производителей беспилотников, говорит вице-премьер Михаил Федоров. Во время войны эти техники эти технологии помогают защищать Украину. А в будущем могут стать сферой, которая будет помогать зарабатывать.

"Многие инновации мы сможем использовать в жизни для безопасности, для логистики, для решения любых проблем, которые будут возникать", — говорит Михаил Федоров.

Михаил Федоров

Что говорят предприниматели

Государство должно стимулировать людей открывать собственное дело, некоторые участники форума. Уменьшение регуляции, прозрачные и стабильные правила игры. Все это может создать условия для экономического роста. Другой ключевой фактор – образование, уверен основатель Киевского международного экономического форума Василий Хмельницкий. И на этом пути государство должно сделать несколько шагов.

"Первый – это институт лидерства, институт, который, или заведение, которое будет учить наших государственных служащих, потому что, смотрите, это тоже, люди должны быть очень мощные специалисты в этом деле. Это не может прийти просто бизнесмен и управлять страной или областью, или налоговой. Это нужно иметь опыт шаг за шагом", — говорит он.

За годы существования Киевского Международного экономического форума, напоминают участники, многие инициативы уже удалось воплотить в жизнь. Благодаря им, сегодня создают рабочие места, а в бюджет идут налоги. Так что, надеются, и сегодняшняя дискуссия уже вскоре даст свои результаты.

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