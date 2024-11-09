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Мобилизация, дроны и откуда Украина будет брать деньги: о чем говорили в Киеве на экономическом форуме

Мобилизация, дроны и откуда Украина будет брать деньги: о чем говорили в Киеве на экономическом форуме

КМЭФ-2024

Целая панель на форуме посвящена оборонной отрасли.

Киевский международный экономический форум в этом году обсуждал, как бороться с глобальными вызовами, в частности, что касается выборов в США. Эксперты также рассказали о проблемах экономики Украины.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Развитие экономики и мобилизация

Президент к участникам форума обращался из поезда. Ведь направлялся в Будапешт. Успешная экономика, говорит Владимир Зеленский, крайне важна для воюющего государства. Украина сейчас работает над внутренним планом усиления. И призывает участников и бизнес совместно приобщиться к разработке экономического блока.

Премьер Денис Шмигаль вспомнил о принципе "воюй или работай". Говорит, 98% разосланных повесток сейчас направляются людям, которые вообще не имеют официальных доходов и не платят налоги. А также проводят аудит предприятей, которые пытались схитрить при бронировании работников. Его закончат уже на следующей неделе. Но тех, кто работает честно, изменения не тронут.

Денис Шмигаль / ©
Денис Шмигаль

Участников форума интересует, не будет ли изменять государство правил игры. До сих пор ждут подписи президента об изменениях налогов. Шмигаль говорит, это был вынужденный шаг, ведь у Украины немалая дыра в бюджете. Впрочем, в этом году государство рассчитывает получить от партнеров десятки миллиардов долларов и евро. Их Украина получит в качестве безвозвратного кредита от замороженных российских активов.

Обронная отрасль

Целая панель на форуме посвящена оборонной отрасли. За время полномасштабного вторжения страна совершила огромный рывок. И сейчас на нее с любопытством смотрят международные инвесторы.

"Даже когда война закончится – у вас будет сосед, которому нельзя доверять! И вам нужно будет оружие и технологии, чтобы себя защитить. С другой стороны – военные технологии всегда были драйвером инноваций. В частности, и в экономике. Возьмем пример Израиля, где военные технологии занимают значительную роль", – говорит Марсель Йон.

В Украине, например, уже появилось более тысячи производителей беспилотников, говорит вице-премьер Михаил Федоров. Во время войны эти техники эти технологии помогают защищать Украину. А в будущем могут стать сферой, которая будет помогать зарабатывать.

"Многие инновации мы сможем использовать в жизни для безопасности, для логистики, для решения любых проблем, которые будут возникать", — говорит Михаил Федоров.

Михаил Федоров / ©
Михаил Федоров

Что говорят предприниматели

Государство должно стимулировать людей открывать собственное дело, некоторые участники форума. Уменьшение регуляции, прозрачные и стабильные правила игры. Все это может создать условия для экономического роста. Другой ключевой фактор – образование, уверен основатель Киевского международного экономического форума Василий Хмельницкий. И на этом пути государство должно сделать несколько шагов.

"Первый – это институт лидерства, институт, который, или заведение, которое будет учить наших государственных служащих, потому что, смотрите, это тоже, люди должны быть очень мощные специалисты в этом деле. Это не может прийти просто бизнесмен и управлять страной или областью, или налоговой. Это нужно иметь опыт шаг за шагом", — говорит он.

За годы существования Киевского Международного экономического форума, напоминают участники, многие инициативы уже удалось воплотить в жизнь. Благодаря им, сегодня создают рабочие места, а в бюджет идут налоги. Так что, надеются, и сегодняшняя дискуссия уже вскоре даст свои результаты.

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