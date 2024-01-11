Мобилизация и повестки по смартфону: обязан ли гражданин иметь гаджеты, Интернет и имейл

На фоне разговоров о вероятной инициативе Верховной Рады обязать военнообязанных регистрировать личный электронный кабинет оказалось, что реализовать ее будет крайне трудно. Почти невозможно. Все потому, что действующее законодательство не обязывает гражданина иметь какой-либо гаджет, без которого, в свою очередь, невозможно пользование таким кабинетом. Кроме того, ни в одном законодательном документе не прописана не только обязанность гражданина иметь какой-либо гаджет, но не прописана обязанность пополнять счет для того, чтобы иметь доступ к интернет-сети. По мнению адвокатов, пока этот вопрос не будет урегулирован, уклонисты, разбирающиеся в законодательстве, могут использовать это в качестве пробела в законодательстве. Другими словами, будут иметь аргумент не регистрироваться в личном кабинете.

Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал адвокат Ростислав Кравец, который специализируется в том числе в вопросах мобилизации.

"Пока эта идея невыполнима по объективным причинам, – говорит Ростислав Кравец. – На самом деле обязать кого-то иметь электронный кабинет и пользоваться электронными услугами будет крайне трудно. Действующее законодательство не обязывает гражданина иметь смартфон или какой-либо другой гаджет. Также гражданин Украины не обязан регистрироваться в "Дие", не обязан иметь идентификационный код, если он имеет религиозные убеждения".

И добавляет: "Это (инициатива обязать военнообязанных иметь личный электронный кабинет – Ред) свидетельствует о полной профессиональной непригодности этих лиц".

Резюмируя, Кравец отметил, что военнообязанный имеет право не пополнять счет для доступа в интернет и для дальнейшего просмотра сообщений в личном кабинете.

"Даже если у человека есть смартфон, это не обязывает проверять сообщения. Вместо того чтобы наладить военный учет, у нас пытаются запугать граждан", — высказывает свое мнение Кравец.

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