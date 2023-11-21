Мобилизация и война: пока в Раде готовят перемены, в Израиле воюют родные 19 министров

В Израиле против боевиков ХАМАСа воюют дети и другие родственники членов правительства. Но и среди украинских политиков есть такие, которые встали на защиту государства.

В связи с развязанной Россией войной в Украине часто любят сравнивать себя с Израилем, обсуждать опыты армии обоих государств, как они устроены и по каким правилам действуют. Но пока на фоне проблем с мобилизацией в Украине нардепы готовят крупный законопроект об изменениях в правилах призыва и службы, в Израиле в войне против ХАМАСа воюют дети и другие родственники 19 министров.

О мобилизации в Украине и Израиле, украинских политиках и родственниках израильских министров, которые пошли на войну – читайте на ТСН.ua.

Изменения к мобилизации в Украине

После заявления главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о необходимости усиления мобилизации в Украине и из-за постоянного возгорания новых скандалов с "силовой" мобилизацией со стороны работников ТЦК и СП в Верховной Раде объявили о подготовке крупного законопроекта об изменении правил мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. О работе над документом заявила депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая.

Среди прочего депутаты предложат уменьшить круг граждан, имеющих право на отсрочку из-за ухода за лицом с инвалидностью I и II группы или нуждающимися в постоянном уходе. Также будет предложено расширить перечень лиц, которые должны стать на военный учет: те, кто проходили службу в других странах, осужденные и т.д.

В законопроекте будут и уточнения о порядке прибытия военнообязанных и резервистов в ТЦК во время мобилизации.

Будет ли принят законопроект, над котором только идет работа, и принесет ли он изменения к лучшему – покажет время. А пока проблемы с мобилизацией в Украине никуда не исчезли и часть общества возмущается, мол, "пусть депутаты и их дети воюют", в Израиле против боевиков ХАМАС уже воюют дети и другие родственники членов тамошнего правительства. Предлагаем узнать об этом подробнее.

В армии Израиля воюют родственники 19 министров, в том числе Нетаньяху

В составе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которая проводит военную операцию против палестинской террористической организации ХАМАС, находятся близкие родственники премьера страны Биньямина Нетаньяху и 18 других членов правительства государства. Об этом информировало издание Ynet.

С началом войны боевиков ХАМАС против Израиля 7 октября сотни тысяч граждан были отнесены к резерву ЦАХАЛа. Журналисты проверили, принимают ли дети израильских министров участие в боевых действиях или во внутреннем фронте. Они обнаружили, что в частности в армию были призваны сын премьера Биньямина Нетаньяху, сын президента Ицхака Герцога, сыновья генерал-лейтенанта Армии обороны Израиля Бенни Ганца, двое детей министра обороны Йоава Галланта, а также четверо детей министра поселений Орит Струк.

Так, Нетаньяху заявил, что его сын Авнер был призван в армию 8 октября – в первый день войны.

Сын премьера Израиля Авнер Нетаньяху / Фото: Associated Press

Жена президента страны Ицхака Герцога Михаль рассказала, что один из их сыновей сражается в глубине Сектора Газа, и они давно с ним не общались.

Кроме сыновей Нетаньяху и Герцога, во время войны также были призваны дети и родственники семей многих министров израильского правительства. Так, к операции "Железные мечи" были привлечены семь членов семьи лидера оппозиции, министра военного кабинета Бенни Ганца. Среди них – трое сыновей и зять Ганца.

На войну также был призван 21 родственник, в том числе братья и племянники члена оппозиционной партии Ганца, министра Хили Тропера.

В армию призвали двух сыновей министра Гади Айзенкота, заменившего Ганца в должности начальника штаба в 2015 году и присоединившегося к его партии в 2022 году.

В армию были призваны двое детей министра обороны Йоава Галланта.

Министр обороны Йоав Галант в командном центре 36-й дивизии на юге Израиля/Фото Минобороны Израиля

В начале войны, 8 октября, приказом был призван сын министра благосостояния Яков Марги вместе с племянниками министра и другими членами семьи.

Старшая дочь министра транспорта Мири Регев служит в Газе офицером, а ее зять служит в саперной части в глубине Полосы.

Дочь министра экономики Нира Барката была призвана в запас, как и братья и племянники министра.

Также двое детей министра иммиграции и абсорбции Офира Софера проходят срочную службу в армии.

Сын министра науки, инноваций и технологий Офир Акунис служит в ВМС.

Также призывают детей министра сельского хозяйства Ави Дихтера.

Двое детей министра образования Йоава Киша были призваны в армию во время войны.

Один сын министра стратегических вопросов Рон Дермер служит в армии, а другой – проходит процедуру призыва. Кроме того, двое племянников Дермера были призваны во время войны.

Дети министра религий Майкла Малькиали еще маленькие, однако у чиновника много родственников, которые были призваны на войну. Дети министра разведки Гилы Гамлиэля также еще малы.

В армию призвали двух братьев министра финансов Бецалеля Смотрича.

Старшему сыну министра национальной безопасности Итамару Бен-Габиру сейчас 18 лет и он проходит довоенную подготовку. В то же время два шурина министра сейчас служат в резерве: один – в Иудее и Самарии, а другой – в Секторе Газа.

Восемь членов семьи министра поселений Орит Струк также были призваны на войну – четверо ее детей и четверо зятей.

Большая семья министра труда Йоава Бен-Цура была призвана в армию или стала волонтерами в гражданских организациях. В ходе оперативных мероприятий пострадал один из родственников министра. Сыновья Бен-Цура с начала войны работают волонтерами в гражданских благотворительных организациях и для эвакуированных с юга и окрестных поселений.

Сын министра без портфеля Ифат Шаши-Битон служил солдатом гвардии, и уже в первый день войны был принят на службу в резерв.

Сыновей министра культуры и спорта Мики Зохара на войну не призвали.

В армии сейчас служат двое детей министра юстиции Ярова Левина: сын был призван приказом в начале войны, а дочь – рядовой солдат.

Дети министра Меира Прооша не служат в ЦАХАЛе.

Дочери министра Гидеона Саара от предыдущего брака закончили военную службу и были уволены в запас. Его дети от нынешнего брака еще малы.

Кто из украинских политиков воюет на фронте

Среди действующих народных депутатов Украины в ряды ВСУ с первых дней войны вступил нардеп Роман Костенко, являющийся секретарем комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. У него есть боевой опыт еще с 2014 года – служил в зоне АТО и был одним из защитников Донецкого аэропорта.

Нардеп Роман Лозинский является матросом Сил специальных операций ВСУ и тоже с первых дней войны ушел на фронт.

Нардеп Сергей Рудык тоже присоединился к войску в 2022 году. Он рассказывал, что еще в 2021 году подписал контракт резерва первой очереди, согласно которому, в случае войны, обязывался прибыть в ТЦК.

К обороне Киева в рядах Теробороны в первые месяцы полномасштабной войны присоединились нардеп Владимир Вятрович и экс-глава Верховной Рады Андрей Парубий.

Нардепы-бойцы ВСУ Роман Костенко, Роман Лозинский и экс-спикер парламента Андрей Парубий/Коллаж: ТСН.ua

Есть среди военнослужащих из Верховной Рады и женщина – народная депутат Людмила Буймистер.

Среди других женщин из парламента есть те, кто активно волонтерят, как например Яна Зинкевич. Она создала батальон парамедиков "Госпитальеры", занимающийся эвакуацией с поля боя раненых военных.

Еще больше имен ушедших на фронт людей можно назвать среди депутатов местных и областных советов. В частности, в конце 2022 года Движение ЧЕСНО исследовало, сколько депутатов и от какой фракции вступили в ряды ВСУ. По количеству больше всего на фронте депутатов от "Слуги Народа", потому что их просто больше. Но в процентном соотношении к первой тройке входят партии: "Свобода", "Голос" и "Пропозыция".

Движение Чесно выяснило, сколько депутатов и от какой фракции присоединились к рядам ВСУ

С 2016 года и сейчас в ВСУ служит депутат Киевсовета 9-го созыва Алина Михайлова.

В рядах ВСУ служат не только действующие, но и бывшие депутаты и другие должностные лица. В частности, среди них был экс-глава МВД, экс-генпрокурор Юрий Луценко, который летом переквалифицировался в волонтера из-за диагностированной инвалидности.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "А почему политики не воюют?!" Имена известных украинцев, бросивших все и ушедших на войну

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