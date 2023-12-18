Мобилизация, контрнаступление, "прослушка" и коррупция: главное из свежих заявлений Залужного

Генерал подтвердил информацию о "прослушке" в одном из его рабочих помещений.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообщался с журналистами и высказался о мобилизации в Украине, прокомментировал слухи о контрнаступлении в 2024 году, подтвердил информацию о "прослушке" в кабинете и сделал заявление о коррупции в армии.

ТСН.ua собрал главные заявления Залужного во время общения с журналистами.

Залужный – о мобилизации

По мнению главнокомандующего ВСУ, к общей мобилизации в Украине следует вернуть те пределы, которые существовали раньше. Залужный считает, что пока рано оценивать рекрутинговую компанию в армию, ведь она началась только недавно.

"Рекрутинг оценивать еще немного рано, а по вопросам мобилизации, то ее не то что нужно усиливать, а вернуть в те пределы, в те рамки, которые работали раньше", – заявил генерал.

Он заявил о проблеме для воюющих на передовой бойцов, которых должен кто-то заменять.

Залужный высказался о контрнаступлении в 2024 году

Залужный отреагировал на статью Die Welt о том, что он якобы планирует новое контрнаступление на 2024 год, и для этого Украина уже собирает ресурсы.

"Это война, я не могу говорить, что я планирую, что мы должны делать. Иначе это будет шоу, а не война, цена которой – человеческие жизни. Об этом нельзя говорить ни в коем случае", – прокомментировал главнокомандующий ВСУ.

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"Прослушка" в кабинете Залужного

Генерал подтвердил информацию о "прослушке" в кабинете, куда он должен был переехать 18 декабря.

"Это то помещение, которое я должен использовать сегодня. В нем вчера в ходе проверки нашли ("прослушку" – ред.)", – сказал Залужный.

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Он добавил, что это не был его постоянный рабочий кабинет: "У меня есть несколько мест, где я работаю. И вот в одном из них это произошло. Я там давненько уже не был. Но мы проверили и нашли".

Главнокомандующий ВСУ считает, что за этим инцидентом стоит кто-то не из Генштаба, и расценивает ситуацию "как войну".

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Залужный – о коррупции в ВСУ

Генерал озвучил позицию Генштаба по поводу коррупции в ВСУ.

"Первое, что мы хотим, – чтобы понятия "ВСУ" и понятия "коррупция" были совсем несовместимы", – сказал Залужный.

Он подчеркнул, что ВСУ должны сконцентрироваться на выполнении боевых задач, а "не на поиске пищи, не на поиске одежды, не на поиске средств бронезащиты". "Никаких проявлений коррупции не должно быть", — подчеркнул главком.

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