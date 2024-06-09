Мобилизация: кто и где может дать повестку, как обжаловать решение ВВК и "сюрприз" для многодетных мужчин

В Украине с 18 мая вступил в действие новый закон о мобилизации. Чтобы закрыть мобилизационные нужды в 2024 году, нужно призвать 110 тысяч военнообязанных.

В Раде считают, что это реально, потому что уже заработало новое мобилизационное законодательство. В частности, с 1 июня 2024 года все "ограниченно пригодные" должны повторно пройти ВВК для получения нового статуса. А это значит, что не все бывшие "ограниченно пригодные" смогут получить отсрочку от мобилизации.

Какие статусы они могут получить и отправят ли сразу на фронт? А также, может ли быть человек с инвалидностью признан годным к службе и может ли военнообязанный обжаловать решение ВВК – в эксклюзиве ТСН.ua. рассказала Виктория Панченко.

110 тысяч мобилизованных

Мобилизация в Украине продолжается, и нашему государству за этот год нужно пополнить ряды армии на 100-110 тысяч человек. Об этом сообщил народный депутат Украины, заместитель председателя комитета по правам человека Руслан Горбенко в интервью "Укринформу".

"Сейчас командование и военные на фронте отмечают, что потребность в личном составе на этот год составляет 100-110 тыс. человек. По моему личному мнению, за этот год удастся призвать примерно до 120 тыс. новобранцев", - рассказал он.

Что делать "ограниченно пригодным"?

В Украине был отменен статус "ограниченно пригодный". С 1 июня 2024 года и в течение девяти месяцев такие военнообязанные должны пройти повторную военно-врачебную комиссию, ведь это предусмотрено Законом об обеспечении прав военных на социальную защиту.

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Поэтому уже после этой комиссии "ограниченно пригодные" будут иметь новый статус. С которым, кстати, смогут служить в рядах ВСУ. Об этом подробнее рассказала в эксклюзивном интервью для ТСН.ua адвокат в сфере военного и медицинского права Анастасия Кондрась.

Когда отправят на ВВК?

Также юрист прояснила нюансы прохождения военнообязанным ВВК. Оказывается, что человек, пришедший обновить данные в ТЦК, не должен проходить ВВК в этот же день. Военнообязанному должны вручить отдельное направление на прохождение военно-врачебной комиссии.

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Однако лица, доставленные в ТЦК принудительно, могут быть направлены на ВВК без дополнительных формальностей. Медицинское освидетельствование военнообязанных может проводиться в больницах, заключивших договоры с Национальной службой здоровья Украины. Однако окончательное решение о пригодности к военной службе будет принимать ВВК в самом ТЦК.

В случае несогласия с заключением районной ВВК военнообязанный может обратиться в областной ТЦК для повторного прохождения медкомиссии. Также ее решение можно оспорить в судебном порядке или отменить после рассмотрения комиссией более высокого уровня.

Обновление данных – обязательно

Юрист Анастасия Кондрась отметила, что все военнообязанные украинцы согласно действующему законодательству должны обновить свои данные в ТЦК до 16 июля 2024 года, даже те мужчины, у которых в военном билете было указано "снят с учета".

Это касается и женщин, получивших медицинскую профессию. Они также должны обновить свои данные, даже если никогда не работали по медицинской специальности.

Как обновить учетные данные

Есть три способа обновления данных – через ТЦК, ЦПАУ или с помощью приложения "Резерв+". Примечательно, что людям, которые обновили свои военные документы через "Резерв+", все равно могут вручить повестку на улице.

Как пояснил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин, обновление учетных данных через "Резерв+" означает выполнение нормы закона, вступившей в силу 18 мая. Но в то же время человек может находиться в розыске из-за нарушения правил военного учета и может быть направлен на ВВК.

Кто, где и когда может вручать повестки

Кабмин в своем постановлении по мобилизации прописал, кто, где и как может вручать "письма счастья". Документ могут вручать круглосуточно по месту жительства, по месту работы, месту обучения, в общественных местах, местах массового скопления людей, в ТЦК, на блокпостах и пунктах пропуска через границу.

Скандальное постановление Кабмина

Неоднократно в СМИ появлялась информация о скандальном постановлении Кабмина №560, утверждающем алгоритм действий военнообязанных, а также документы, которые им необходимо собрать, в том числе на получение отсрочки. И народные избранники, и юристы говорят о "ловушках" и противоречиях между этим документом и главным мобилизационным законом.

К примеру, согласно постановлению многодетным мужчинам теперь нужно нотариально доказывать, что они действительно участвуют в содержании детей. Еще одно нарушение зафиксировано в части права на получение отсрочки военнообязанных, которые должны ухаживать за родными с группой инвалидности.

Адвокат отметила, что человека с инвалидностью также могут мобилизовать.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ О МОБИЛИЗАЦИИ: как, где и кто может дать повестку и что делать дальше?

Напомним, в Минобороны работают над электронными направлениями на прохождение ВВК в "Резерв+".

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