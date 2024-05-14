Мобилизация, люди с инвалидностью и их родственники: список всех, кого не призовут

В частности, мобилизации не подлежат те, у кого жена (муж) имеет инвалидность I, II и III группы. Правда, по поводу последней установлены определенные критерии.

По новому закону о мобилизации, призыву на военную службу во время военного положения не подлежат лица со всеми группами инвалидности. Однако некоторые категории мужчин с инвалидностью должны будут пройти повторный медосмотр.

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Лица с инвалидностью не подлежат мобилизации

Новый закон о мобилизации предусматривает, что лица с инвалидностью I, II, III группы не подлежат призыву на военную службу. Пойти на службу в армию лицо с инвалидностью может только по собственному желанию, подписав контракт с ВСУ.

Однако мужчины в возрасте с 25 до 55 лет, которым была установлена II или III группа инвалидности (кроме военнослужащих) после 24 февраля 2022 года, должны пройти повторное медицинское освидетельствование, чтобы подтвердить выводы МСЭК.

К слову, пройти повторную проверку на ВВК должны и ограниченно годные к военной службе. Они должны осуществить это в течение девяти месяцев после вступления в силу нового закона о мобилизации. Таких лиц признают либо годными, либо негодными, поскольку новым законом отменяется категория об ограниченной годности.

Право на отсрочку от мобилизации на срок 6-12 месяцев имеют лица, которые согласно заключению ВВК признаны временно негодными по состоянию здоровья. По истечении этого срока такие лица обязаны будут снова пройти медкомиссию.

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Кто из родных лиц с инвалидностью не подлежит мобилизации

Мобилизации не подлежат:

те, у кого жена (супруг) имеет инвалидность I или II групп;

те, у кого жена (супруг) имеет инвалидность ІІІ группы, установленной вследствие отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из парных органов или онкологического заболевания, умственных, психических недостатков или наличия у такого лица несовершеннолетнего ребенка (детей);

те, кто содержит одного из родителей с инвалидностью I или II группы, или у кого есть один из родителей жены (супруга) с инвалидностью I или II группы при условии отсутствия других лиц, невоеннообязанных и, согласно закону, обязанных содержать (не считая случаев, если такие лица сами являются лицами с инвалидностью, нуждаются в постоянном уходе, отбывают наказание в виде лишения свободы). Если нет невоеннообязанных лиц, то осуществлять уход за лицом с инвалидностью I или II группы может только один человек из числа военнообязанных по выбору лица с инвалидностью;

кто являются членами семьи второй степени родства (родные братья и сестры, бабушка, дед со стороны матери и со стороны отца, внуки) лица с инвалидностью I или II групп, и заняты постоянным уходом за ней (не более одного и если отсутствуют члены семьи первой степени родства, либо не могут ухаживать, потому что сами нуждаются в уходе). Это должно подтверждаться выводом медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии;

опекун лица, признанного судом недееспособным.

К слову, ранее директор департамента здравоохранения Минобороны Оксана Сухорукова объяснила, как в Украине изменился механизм прохождения ВВК.

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