Мобилизация мужчин за границей: Зеленский сделал новое громкое заявление (видео)

Что предложили для возвращения украинских мужчин на Родину и о чем предупредил Владимир Зеленский – в эксклюзиве TSN.UA.

Украинских мужчин из-за границы депортировать не будут, но будут "стимулировать" возвращаться самим. Громкое заявление по мобилизации украинских мужчин за границей сделали в Польше.

Что предложили для возвращения украинских мужчин на Родину и о чем предупредил Владимир Зеленский – смотрите в эксклюзиве Виктории Панченко для TSN.UA.

Украинцев не будут депортировать?

В Польше сделали громкое заявление по поводу украинских мужчин. Там не будут депортировать военнообязанных украинцев. И здесь все мужчины, которые сейчас находятся в этой стране, могли бы выдохнуть. Однако есть небольшое уточнение. Польша готова создать условия для того, чтобы мужчины уехали сами. Об этом говорится на страницах польского издания Sestry. В стране считают, что депортировать украинских мужчин противозаконно. Поэтому нужно искать законные механизмы стимулирования возвращаться на Родину. Предлагается проводить проверку мужчин при трудоустройстве на работу или продлении срока пребывания в ЕС. Если их разыскивает ТЦК, им могут просто отказать в приеме на работу, а также в продлении статуса временной защиты и выплате пособия. Но и здесь есть уточнение: власти страны официально такую информацию пока не комментировали.

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"Пока без санкций, но с напоминанием о том, что нужно встать на учет", — такое заявление сделала пресс-служба консульства Украины в Великобритании. Там напомнили, что все мужчины призывного возраста должны стать на военный учет за пределами Украины в случае пребывания за границей дольше трех месяцев.

"Лично, в семидневный срок со дня прибытия в Соединенное Королевство, прибыть с паспортом гражданина Украины и военно-учетными документами в одно из зарубежных дипломатических учреждений Украины на территории Великобритании для взятия на военный учет", — сообщает пресс-служба консульства Украины в Великобритании.

Кроме того, в консульстве прокомментировали возможные ограничения для мужчин за границей на фоне нового законопроекта о мобилизации. Там заявили, что в настоящее время не установлены какие-либо ограничения для мужчин призывного возраста по предоставлению консульских услуг. То есть информация о том, что без документов по военкомату мужчины не могут оформить паспорт/поручение и тому подобное, не соответствует действительности.

Зеленский о призыве за границей

Острое заявление о призыве украинских мужчин за границей сделал и президент Владимир Зеленский.

"Мужчины мобилизационного возраста должны быть в Украине", – подчеркнул президент.

Зеленский заявил, что “на одного военного идет 6-8 налогоплательщиков, и если вы в Украине и не на фронте, а работаете и платите налоги, то вы также защищаете государство. Но если вы за границей и вы призывного мобилизационного возраста и вы и не на фронте, и не платите налоги, и выезжали вне закона, то есть вопросы”.

Что говорят за границей?

Кстати, за границей занимаются судьбой украинского народа уже давно. Конечно, речь идет о ее сильной половине. ЕС должен "призвать" украинских мужчин, уехавших за границу. Такое громкое заявление сделали в Бундесвере еще в прошлом году.

Хотя потом появилась информация, что правительства европейских стран не будут заставлять украинских мужчин, которые сейчас находятся не в Украине, присоединяться к ВСУ. В частности, соответствующее заявление сделал министр юстиции Германии Марко Бушман.

"Заставлять людей выполнять военную службу или проходить военную службу против их воли – это не наш случай", — подчеркнул он.

По словам Бушмана, если власти Украины захотят призвать в армию мужчин, покинувших страну, это не будет иметь практических последствий для украинцев, живущих в Германии.

"Для меня невозможно представить, как мы можем принуждать людей из других стран служить с оружием в руках, учитывая, что согласно нашей конституции граждане Германии не обязаны этого делать против их воли", — заявил министр юстиции ФРГ.

Призыв за границей: позиция Украины

А власть в Украине захочет это сделать. Соответствующие заявления по мобилизации украинских мужчин за границей звучали из уст многих отечественных чиновников. В частности, о призыве за пределами Украины говорил спикер ВР Руслан Стефанчук.

Неоднократно о военном учете за границей писала и скандальная нардеп Марьянна Безуглая. Она отмечала, что этот процесс должен определяться Кабинетом Министров Украины.

Секретарь СНБО Данилов также предостерег украинских мужчин, что не стоит бегать от мобилизации, даже если вы за пределами родной Украины.

А вот министр обороны Рустем Умеров даже призвал украинских мужчин, выехавших за границу, прийти в призывные пункты и мобилизоваться. И хотя речь шла о "приглашении", он якобы намекал на санкции. Об этом написали известные немецкие издания, а в Украине, конечно, репостнули эту новость.

"Наш министр обороны Умеров заявил: украинцы 25-60 лет, проживающие в Германии и других странах, должны будут явиться в призывные пункты ВСУ. И хотя речь идет о "приглашении", он намекнул на возможные санкции для уклонистов", – писали СМИ.

Затем отметили, что слова министра обороны перекрутили. Как оказалось, он говорил исключительно об обязанности каждого украинского мужа защищать Родину. Такое заявление в эфире телемарафона сделал Илларион Павлюк – руководитель управления прессы и информации Министерства обороны.

Однако вопрос мобилизации мужчин воспринимается достаточно остро в обществе. И это касается не только призыва военнообязанных, которые сейчас находятся за пределами нашей страны.

Законопроект доработают

Действительно ли будут какие-то механизмы возвращения украинских мужчин из-за границы и вообще, что будет с мобилизацией и демобилизацией в Украине, пока точно неизвестно. Ведь мобилизационный законопроект пока не принят. 11 января положение скандального документа рассматривалось на закрытом заседании Согласительного совета. Свои "за" и "против" высказывали главнокомандующий Залужный, начальник Генерального штаба Шаптала, министр обороны Умеров, руководство Верховной Рады, главы фракций и комитетов. К единственному знаменателю в этом вопросе прийти не получилось – законопроект направили на доработку в Кабинет министров.

"Было принято совместное решение направить все наработанные рекомендации и предложения Кабинета министров Украины. Хочу акцентировать, что это общая позиция всех политических сил, представителей правительства и военного руководства", – сообщил глава ВРУ Руслан Стефанчук.

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