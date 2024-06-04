Мобилизация набирает обороты: представители ТЦК избили женщин и сбили мужчину

"Силовая" мобилизация в Украине не утихает. В Киеве представители ТЦК набросились на женщин, которые защищали мужчину от «ласковой» мобилизации, а во Львове военными наехали на велосипедиста, потому что очень хотели его мобилизовать — так утверждают очевидцы, снявшие инциденты на видео и распространившиеся в сети. В ТЦК отреагировали и заверили, что действовали в рамках закона. Между тем, правоохранители разоблачают коррупционные схемы в ТЦК.

Как на мобилизации наживаются в ТЦК и ВЛК, которые говорят военными о случаях «силовой» мобилизации и в какой области Украины наименьший процент пригодных к службе в армии, рассказывают журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

"Силовая" мобилизация в Украине

В Киеве представители ТЦК ударили женщин, пытавшихся вытащить мужчину из "бусика". В телеграмм-каналах распространили видео силового задержания мужчины на Демеевке сотрудниками ТЦК и полицией. Прохожие женщины и местные продавщицы пытались повлиять на работников ТЦК, чтобы "отбить" от них мужчину.

Как утверждают очевидцы, одна из продавщиц, ушедших освобождать мужчину, получила от работника ТЦК удар головой. У другой женщины, которая не могла самостоятельно передвигаться, якобы выбили костыли из рук. Также один из представителей ТЦК кричал и требовал от другой киевлянки, снимавшей инцидент на видео, отдать телефон.

В ТЦК объяснили, что один из военнослужащих недавно вернулся из зоны боевых действий, где получил ранения, и не смог сдержать эмоции.

"Один из военнослужащих, недавно вернувшийся из зоны боевых действий, где получил ранение, не смог удержать эмоций и пытался ударить гражданское лицо, которое, в свою очередь, продолжало провоцировать конфликт и препятствовать законным действиям правоохранителей. По этому поводу уже ведется служебное расследование". "

Более того, в ТЦК заявили, что сотрудники полиции и военнослужащие действовали в рамках закона. Потому что мужчина, который пытался убежать от правоохранителей, якобы уклоняющийся.

"В городе Киев вблизи станции метро "Демеевская" во время проверки документов сотрудниками Национальной полиции Украины были обнаружены лица, которые уклонялись от исполнения воинского долга. Один из мужчин пытался сопротивляться. При попытке его задержать гражданские лица начали сопротивляться правоохранителям и военнослужащим территориального центра комплектования и социальной поддержки. И такими действиями граждане сознательно дали бежать лицу, нарушившему закон.

Вот еще одно видео «кроткий» мобилизации от ТЦК, но уже в городе Льва. Военнослужащие на машине преследуют мужчину на велосипеде. Результат: беглец сбит, автомобиль военных в кювете.

В ТЦК объяснили, что их сотрудники «не справились с эмоциями», потому что по просьбе военных предъявить документы, гражданин начал якобы выкрикивать нецензурную лексику, оскорблять военнослужащих и вести себя агрессивно. Дальше он начал убегать на велосипеде.

"О видео, обнародованном в социальных сетях, сообщаем: по просьбе военнослужащих РТЦК предъявить документы, гражданин начал выкрикивать нецензурную лексику, оскорблять военнослужащих, вести себя дерзко и агрессивно. Далее гражданин начал убегать на велосипеде. являются участниками боевых действий и на службу в РТЦК переведены из боевых частей. Не справившись с эмоциями, решили преследовать беглеца.

Также в ТЦК напомнили об уголовной ответственности за нарушение правил мобилизации в Украине и обязанности каждого военнообязанного иметь при себе документы.

"Напоминаем, все граждане призывного возраста должны носить с собой военно-учетные документы и предъявлять их по просьбе полиции или военнослужащих ТЦК. Также сообщаем об ответственности за уклонение и любое препятствие работе представителей РТЦК и СП. Согласно части 1 статьи 114- 1 Уголовного кодекса "Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период» влечет лишение свободы сроком от 5 до 8 лет."



Чуть раньше в сети появилось еще одно видео «кроткий» мобилизации из Львова. Местные паблики писали, что событие произошло на проспекте Красной Калины. На видео полиция пыталась заломить мужчину и посадить в автомобиль военных. И снова на помощь военнообязанному пришли женщины.

К сожалению, силовая мобилизация в Украине становится массовым явлением. В разных регионах Украины мужчин "упаковывают" в бусы ТЦК посреди улицы и на глазах у прохожих. Военные объясняют свои методы тем, что их провоцируют и такие видеомобилизации силой подыгрывают российским ИПСО. У людей своя правда. Эксперты и сами бойцы ВСУ говорят, что толку от таких мобилизованных нет, а сам процесс отбивает желание воевать. А что думаете вы о таких инцидентах – напишите нам в комментариях.

"Напомню, что во время военного положения в Украине мобилизации подлежат и транспортные средства. Закон о мобилизации предусматривает изъятие транспорта для нужд ВСУ у граждан, имеющих более одного авто. Для ВСУ больше понадобятся грузовики, специальная техника, внедорожники."

Требовал взятку

Однако и здесь не обошлось без коррупционных схем. В ТЦК потребовали взятки за то, чтобы не мобилизовали авто. В Одессе работник ТЦК требовал с представителя логистической компании $1000 за то, что поможет в выдаче справки о снятии с учета внедорожника 2022 года выпуска. Теперь вымогателю грозит до 10 лет лишения свободы.

Ячейки непригодности

Еще одну вероятную коррупционную схему в ТЦК разоблачили правоохранители. В одной из ВЛК на Полтащине вызвало подозрение большое количество медицинских выводов о непригодности военнообязанных украинцев. Так, в Полтавской области был обнаружен наибольший показатель — 20% проходивших ВЛК и в дальнейшем был признан непригодным к службе в рядах армии. По версии следствия работники ВЛК Полтавщины, вероятно, получали неправомерную выгоду от военнообязанных, признавая их непригодными "на бумаге".



В результате на всю документацию медицинской комиссии был наложен арест.

"С целью проведения полного, всестороннего и объективного досудебного расследования уголовного производства ввиду того, что изъятое имущество может быть доказательством совершения преступления и содержит сведения, которые могут быть использованы в качестве доказательства фактов и обстоятельств, которые являются предметом досудебного расследования и необходимы для проведение экспертных исследований, возникла необходимость в наложении на него ареста."

Примечательно, что в ячейки непригодные к службе в армии также попал и Киев, вот Харьков занимает первое место в Украине по пригодности к службе.

Напомним, что в Раде зарегистрировали соответствующий законопроект о военной полиции №6569-д, что означает появление военной полиции в Украине.

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