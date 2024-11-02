"Мобилизация – неэффективна!": военный объяснил, почему уклонисты не уходят на фронт (видео)

"Мобилизация в Украине неэффективна". Военный поразил громким заявлением. Более того, по его мнению, мобилизационная система требует кардинальных изменений прямо сейчас. Примечательно, что в Минобороны считают, что прямая мобилизация, когда военнообязанный уходит на фронт добровольцем, не заменит мобилизацию с работниками ТЦК. А представители терцентров жалуются, что не могут достичь поставленных мобилизационных целей. Все детали – в эксклюзиве TSN.UA.

Мобилизация неэффективна

Изменения в мобилизации в Украине нужны, потому что система комплектования сейчас неэффективна. Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал офицер бригады "Рубеж" Максим Таран.

"Давайте для проверки ответим сами себе на вопрос: приходят ли сейчас по мобилизации необходимые люди: и количественно, и качественно? Недостаточно. Но почему? Есть ли недостатки только в работе ТЦК? Я думаю, что нет. Это комплексная проблема", – говорит. Таран.

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По его словам, так называемые "уклонисты" не идут в военные подразделения не потому, что они не поддерживают военных или ждут Россию.

"Нет, просто они находятся в зоне комфорта, а в противовес многие мобилизацию воспринимают как "могилизацию". На такой стереотип повлияли и российское ИПСО, и наши внутренние проблемы. Мы же прекрасно можем понять мотивы тех, кто боится. Они боятся не самго. человека в форме с папкой, а того, что будет дальше. Что их неидеальное здоровье ухудшится, родные останутся без необходимой поддержки", – объяснил военный.

Это не исправят ТЦК, нужно поднимать на другой уровень материальное, социальное и медицинское обеспечение, говорит военный. Сами военные и волонтеры с этим не справятся. Нужно, чтобы человек знал, что не только его жизнь, но и здоровье будет иметь лучшее страхование.

"В то же время многие убеждены, что успешные люди, депутаты, полицейские не идут в боевые подразделения, поскольку там нет ничего хорошего. Поэтому нужно развивать именно рекрутинг в самих подразделениях, убирать максимально зоны неизвестности и лицемерия, быть открытыми и к потенциальным бойцам, и к Их родных. Не стоит украшать, а говорить, как есть, показывать больше", – говорит Таран.

В его бригаде "Рубеж" в боевых подразделениях служат и депутаты, и люди, имевшие успешные бизнесы или высокооплачиваемую работу в Украине и за рубежом.

"Есть женщины. Есть бывшие полицейские. И это не рекламные лозунги, журналисты приезжают и сами говорят с этими людьми в районах боевых действий, показывают их истории, с реальными эмоциями, страхами и жизнью, которая продолжается в коллективе единомышленников, побратимовв, лучших людей", – отметил он.

В то же время, работник Одесского территориального центра социального комплектования (ТЦК) рассказал, что ведомство не может достичь поставленных целей, говорится в материале The Times.

Примечательно, что в Минобороны считают, что мобилизация, когда военнообязанный уходит на фронт добровольцем, не заменит мобилизацию с работниками ТЦК. Такое мнение высказал уполномоченный Министерства обороны по рекрутингу Алексей Бежевец.

Представитель ТЦК также добавил, что периодически более половины приходящих мужчин имеют заболевания, которые не позволяют служить в Силах обороны. Среди них, например, туберкулез, гепатит или ВИЧ.

В свою очередь полковник СБУ и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает, что мобилизационный возраст должен начинаться с 20 лет. По словам нардепа, американских конгрессменов удивляет, что в Украине мужчины в возрасте до 25 лет не подлежат призыву. Он также отметил, что в мире мобилизация с 18 или 20 лет – это обычная практика.

Методами, которые помогут преодолеть спад мобилизации, по его мнению, повышение мотивации различных категорий населения для службы на контракте, а также снижение призывного возраста. Если же мобилизацию в Украине будут "спускать на тормозах", то скоро она "уйдет в минус".

А вот командир батальона К-2 54-й ОМБр Кирилл Верес сказал, что ему не хватает личного состава, однако он не готов массово брать в свое подразделение 18-летних.

В то же время Верес и против того, чтобы воевали 59-летние.

"Бусификация" мужчин в возрасте 50-60 запрещается?

Напомним, что в Украине приняты новые решения по мобилизации некоторых украинцев. Мужчины в возрасте от 50 до 60 лет, ранее подлежавшие мобилизации, теперь могут быть мобилизованы только в случае отдельного мобилизационного распоряжения Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Об этом 23 сентября сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, ссылаясь на директиву Командования Сухопутных войск. По его словам, документ направили во все Территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Адвокат Марина Бекало в комментарии сайта ТСН.ua объяснила, что этой директивы Командование Сухопутных войск нет в открытом доступе, поскольку это документ только для служебного пользования.

Кого все же будут забирать в армию?

Член комитета по нацбезопасности и обороне Верховной Рады Федор Вениславский подтвердил, что в директиве, о которой написал Гончаренко, действительно есть положение, ограничивающее мобилизацию мужчин в возрасте 50-60 лет. По словам Вениславского, после 50 лет будут мобилизовать только тех мужчин, которые имеют дефицитные военно-учетные специальности. Нардеп заверил, что это решение – общая позиция военного руководства.

Напомним, Рада окончательно запретила мобилизацию украинцев до 25 лет.

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