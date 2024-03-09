Мобилизация осужденных: кого точно не возьмут в ВСУ

Новый законопроект предполагает, что заключенные, по их добровольному согласию, тоже смогут быть мобилизованы.

В новом законопроекте о мобилизации предусмотрено, что люди, имеющие судимость за совершение преступления и наказание, не связаны с пребыванием в местах лишения или ограничения свободы, смогут быть мобилизованными.

Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по нацбезопасности Федор Вениславский в комментарии ТСН.ua.

"Предварительно новый законопроект о мобилизации предусматривает, что на людей, имеющих судимость за совершение преступления и наказание не связанное с пребыванием в местах лишения или ограничения свободы, будут распространены общие правила военного учета – то есть они смогут быть мобилизованными", – сказал Вениславский. .

По его словам, граждане, которые находятся в местах лишения или ограничения свободы, по их добровольному согласию, тоже смогут быть призваны на военную службу во время мобилизации.

"А уже изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс должны регламентировать их правовой статус, после того, как они будут уволены с военной службы по окончании боевых действий", — говорит Федор Вениславский.

Народный депутат добавляет, что это право не будет касаться тех осужденных, которые совершили уголовно-уголовные деяния, связанные с преступлениями против основ национальной безопасности и половой свободы человека. Они точно не получат такого права.

Ранее заместитель министра юстиции Елена Высоцкая сообщила, что мобилизация осужденных обязательно будет предусматривать запрос военных: если они не изъявят желания пополнять подразделение таким лицом, в суд не будут подавать соответствующее ходатайство.

Напомним, что Игорь Гуменюк, устроивший взрывы в Шевченковском суде и в результате чего сам погиб, 8 лет ждал приговор и постоянно просился на передовую воевать. Однако суд отвечал отказом.

Также в Хмельнитчине приговоренный к пожизненному заключению попросился на фронт, однако местный суд отказался удовлетворить его ходатайство.

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