Мобилизация по-николаевски: уклонист убегал, дрался, его поймали и скрутили (видео)

В Николаеве уклонист убегал, дрался, но представителей военкомата его поймали и скрутили. В Сети появилось соответствующее видео.

После обнародования скандального видео, на котором можно увидеть, как мужчина в штатском сидит на коленях и пытается вырваться из рук двух военных, стала известна позиция военнослужащих. Автор видео утверждает, что представители военкомата "заломили человека из-за повестки".

Как сообщила в комментарии для ТСН.ua пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, в соцсети попал только отрывок видео.

"Видео вырезано автором так, чтобы скомпроментировать представителей ТЦК. На самом деле ситуация развивалась иным образом: представители группы по оповещению населения работали в одном из районов Николаева, встретили мужчину, спросили у него о том, выполнил ли он свои обязательства как военнообязанный, предложили ему показать документы. Он стал от них убегать. Они пытались преградить ему дорогу, чтобы он продолжил с ними разговор. Этот мужчина начал их избивать. Ударил одного, потом другого. Ударил в живот и в лицо. В результате мужчина был задержан. Мы сейчас готовим сообщение об этом, наша позиция будет обнародована на странице Николаевского областного ТЦК", — сообщила Гуменюк.

Спикер добавила, что, по предварительной информации, задержанный ранее получал боевую повестку, поэтому подпадает под категорию уклонистов.

"С ним будут проведены соответствующие действия", — резюмировала Гуменюк.

В Николаеве уклонист избил представителей военкомата прямо на улице

Напомним, жителю городка Николаев Львовской области назначили два года испытательного срока за отказ проходить военную службу.