Мобилизация по-новому: адвокат прокомментировал тайное вручение повесток и угрозу блокирования банковских карт

После ряда новостей от Минцифры о создании и начале работы электронного реестра военнообязанных стало известно, что над обнародованием своей позиции по этому поводу работают и в Минобороны Украины.

О таких намерениях в комментарии для ТСН.ua сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Что говорят в Министерстве обороны

"Мы согласуем позицию и, думаю, выйдем ко всем с одной позицией", – ответила нам Екатерина Черногоренко, когда мы спросили ее о работе реестра.

В то же время в Министерстве обороны пока не прокомментировали вероятное появление повесток в электронном виде, которые, казалось бы, могут направляться военнообязанному в личный электронный кабинет, если существование такого будет введено на законодательном уровне.

Адвокат объяснил, при каких условиях могут вручать электронные повестки.

В свою очередь, ситуацию с возможным появлением электронных повесток прокомментировал адвокат Андрей Межирицкий. Он напомнил, что по состоянию на данный момент повестка считается врученной, если за этот бумажный документ собственноручно расписался тот, кому она выписана.

"Для того, чтобы присылать повестки (относящиеся к мобилизации – Ред.) в электронном виде – для этого нужны изменения в законодательстве о мобилизации и военной службе, — говорит Андрей Межирицкий. — В таком случае это вполне возможно. Это может быть по аналогии с повесткой в суд. Что касается последней, то четко прописано, что человек сообщен должным образом, когда получил повестку в суд в электронном виде".

По словам Межирицкого, адвокатская и судебная практика свидетельствует о том, что в Украине очень часто отменяются штрафы из-за неявки в ТЦК по повестке: "ТЦК не всегда правы. Надо доказать, что повестка была вручена так, как предусмотрено законом. Очень много решений, когда суды отменяли штрафы за неявку по повестке.

Смогут ли уклонистам блокировать банковские карты: объяснение адвоката

Кроме этого, адвокат прокомментировал одно из опасений, что, казалось бы, уклонистам после ряда нововведений на законодательном уровне могут блокировать банковские счета, счета ФЛП.

"Теоретически такое возможно, если это, электронные вызовы, будет введено в законодательную плоскость. Если человек не явится по вызову, то будет нести административную ответственность. То есть так же, как сегодня человек получил повестку в бумажном виде, расписался и не явился. Ответственность - в виде штрафа. Сведения передаются в исполнительную службу. Далее, в случае его неуплаты, для нарушителя наступают последствия (ограничение ряда прав - Ред.)".

Ранее ТСН.ua писал, что нужно знать о е-реестре, какие данные будут в базе и смогут ли рассылать повестки онлайн.

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