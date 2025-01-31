Мобилизация по-новому: чего ожидать ограниченно годным и что будет, если не пройти ВВК

В Украине почти миллион ограниченно годных до сих пор не прошли ВВК. Какое наказание им грозит?

Только 25% ограниченных мужчин прошли повторную медицинскую комиссию для обновления статуса. Такой формулировки как ограниченно пригодных не существует с мая 2024 года. И мужчинам призывного возраста давалось 9 месяцев, чтобы повторно пройти ВВК. Этот срок истекает через 4 дня.

Придется ли ограниченно пригодным платить штрафы с 5 февраля – в материале корреспондентки ТСН Ирины Маркевич.

Как проходят ВВК ограниченно пригодные мужчины

Все мужчины призывного возраста, имеющие статус ограниченно годный обязаны пройти военно-врачебную комиссию. Но чтобы попасть на повторный медосмотр, надо сначала получить направление в ТЦК. А к ним очереди.

Теперь статус ограниченно годный исчезает полностью: по результатам ВВК можно стать годным, не годным, временно непригодным, непригодным с переосвидетельствованием на 6-12 месяцев.

Сейчас врачебные комиссии руководствуются новым списком болезней. В одной из ВВК проанализировали - каждый 5, который был ограниченно годным стал годным к военной службе. Председатель комиссии говорит, наиболее распространенные случаи, когда ограниченные становятся годными - это мужчины, которые восстановились после операций, травм, переломов. Если хронические болезни перешли в стадию ремиссии и не повлияли на функции, люди тоже становятся пригодными, например для службы в тылу.

"По туберкулезу, если изменения только на легких, а дыхательной недостаточности нет, тогда мы можем вынести решение годен", - говорит председатель ВВК Подольского района Алена Липунова.

ВЛК

Около миллиона мужчин не прошли ВВК

Всего за 9 месяцев на перекомиссию пришли лишь четверть тех, кто имел статус ограниченно годных. Остальные - а это по разным оценкам около миллиона мужчин - или продолжают отсиживаться, или дотянули до последнего. И теперь выяснилось, что сеть ТЦК и ВВК не способна пропустить за короткий период такое огромное количество людей.

Основная фаза ажиотажа началась с января.

Арсен, чтобы ответить на вопрос ТСН надевает слуховой аппарат. Оба уха плохо воспринимают средние частоты. То, что слух значительно ухудшился, установили именно во время прохождения ВВК в 2023 году. Он признает, что слишком затянул с перекомиссией, а когда откладывать уже было некуда оказалось, что пробиться в электронную очередь в его районном ТЦК просто невозможно, поэтому чатился на сайте ночью.

Очереди на ВЛК

Когда не удалось записаться в электронную, пытался попасть в живую очередь, но тщетно. В конце концов Арсен записался в ТЦК на 4 февраля. Но для своевременного прохождения это поздно - с 5 февраля такие, как он, должны были бы уже заплатить штраф от 17 до 25 тысяч гривен. Однако сейчас взыскания будут отсрочены объясняют в ТЦК. Ответственность остается только у тех, кто получил повестку, но не появился.

Будут ли штрафовать нарушителей

Из-за того, что пропускная способность сетей центров комплектования и медкомиссий не выдерживает сейчас ажиотажа, в парламенте зарегистрировали законопроект, чтобы дать ограниченно пригодным еще один шанс.

"Посчитали вместе за какой срок определили 4 месяца будет достаточно для того количества, кто не прошел. Голосование должно состояться в ближайшем сессионном заседании", - говорит председатель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич.

Чтобы уменьшить очереди в центры комплектования сейчас рассматривается возможность для военнообязанных создавать направления на ВВК через приложение Резерв+. Если закон об отсрочке утвердят, то все ограниченно годные что не успеют пройти перекомиссию до 5 июня будут все же вынуждены заплатить штраф от 17 до 25 тысяч гривен.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НАЖИВО НОВОСТИ ДЕНЬ 31 ЯНВАРЯ — ПЯТНИЦА

Напомним, непройденная ВЛК будет считаться нарушением правил военного учета.

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