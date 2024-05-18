Мобилизация по-новому: что грозит за необновление данных в ТЦК – подробное объяснение

Эксперт рассказала, в каком случае наступает уголовная ответственность.
В социальных сетях активно обсуждается тема ответственности военнообязанных в случае неуплаты штрафов за нарушение военного учета и необновление учетных данных в ТЦК и СП.
Якобы за такое правонарушение гражданам грозит уголовная ответственность, а это от 3 до 5 лет лишения свободы. Об этом заявила Ирина Фриз, народный депутат и член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.
ТСН.ua выяснял, действительно ли такое возможно.
Преступление должно быть умышленным
Правоведы говорят, что, скорее всего, депутат имела в виду статью 336 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает такое наказание. Но добавляют, что сразу в случае нарушения правил военного учета уголовная ответственность не наступает.
"Только в случае, если человек именно умышленно не явился в ТЦК и СП. То есть, если военнообязанному вручили повестку, а он после ее получения не явился в военкомат и штраф за это не уплатил, а потом проигнорировал еще и второй штраф. Но здесь есть один нюанс, если человек, например, заболел и именно поэтому не появился за повесткой, то у него есть уважительная причина", — рассказывает ТСН.ua адвокат Тамила Алексик.
Рассмотрение дела растянется на месяцы
Она подчеркивает, что по упомянутой статье УКУ уголовная ответственность быстро не наступает.
"Перед тем, как привлечь лицо к уголовной ответственности должно состояться досудебное расследование, а оно займет определенное время – кратчайшее, это два месяца. После этого обвинительный акт поступит в суд. А суд будет выяснять все обстоятельства дела и рассматривать имеющиеся доказательства, которые должна предоставить сторона обвинения. Должно быть выяснено, почему именно лицо не явилось в ТЦК и СП по повестке, и почему не уплатило штраф. Сторона защиты тоже будет предоставлять соответствующие аргументы, если человек в это время болел или находился в командировке. Я не исключаю, что эти аргументы будут именно в пользу лица, не уплатившего штраф и не появлявшегося по повестке по уважительной причине. А суд не будет видеть в его действиях злого умысла и соответственно состава уголовного правонарушения", - рассказывает Тамила Алексик.
Адвокат соглашается, что заявление народной депутатки действительно было громким, но еще нужно доказать наличие состава уголовного правонарушения и получить обвинительный приговор суда.
"Всего этого за один день точно не будет – дело растянется на месяцы. А при наличии уважительных причин и других важных доказательств дело может быть рассмотрено и в пользу обвиняемого", — отмечает адвокат.
Можно ли обжаловать штраф
Что касается штрафов в 17 и 25 тысяч гривен, то это уже административная ответственность. Но специалист говорит, что здесь тоже много нюансов.
"Обвинения в неуплате штрафа тоже можно обжаловать, потому что нужно детально разобраться должен был ли человек уплатить этот штраф. Например, правильно ли ему вручили повестку, кто именно ее вручил. Нюансов очень много", — добавляет Тамила Алексик.
В то же время адвокат подтверждает, если человек уже оплатил штраф в размере 17 тысяч гривен, а учетные данные все равно не обновил, то за повторное нарушение на такое лицо налагается штраф в размере 25 500 грн.
Что будет, если не обновить данные за 60 дней
Мы поинтересовались у адвоката, если же человек не обновит учетные данные за 60 дней, что в таком случае ждет такого военнообязанного?
"Если человек не обновит свои учетные данные в ТЦК, то за это он несет ответственность по статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ему грозит штраф от 17 тысяч гривен, а за повторное нарушение – 25 500 грн, если лицо повторно не обновило свои учетные данные. Но все это, повторяю, нужно еще доказать в суде. Если за 60 дней лицо не обновило свои данные, то представители ТЦК должны составить на него постановление, чтобы привлечь к ответственности. Человек может оспорить такое постановление еще до суда. Но если военнообязанный имеет уважительную причину о неявке в ТЦК, то в суде может обжаловать это решение", — объясняет адвокат.
Она добавляет, что также можно обжаловать незаконные действия работников ТЦК.
Очереди под ТЦК будут расти
Кстати, юристы говорят, что уже сейчас возле ТЦК огромные очереди из посетителей, которые хотят обновить учетные данные, а после 18 мая очереди станут еще больше.
Если вовремя не заработают ЦНАП и электронный кабинет военнообязанного, вся нагрузка ляжет именно на работников ТЦК и СП.
"Сейчас работа ТЦК очень не организована. В четверг, в одном из регионов Украины, была такая большая очередь, что человек простоял в ней целый день и не смог обновить свои учетные данные. Можно только представить, что там будет происходить после 18 мая. Люди могут приходить в ТЦК ежедневно и не попасть к специалисту. Будет ли это уважительной причиной о неявке – трудно сказать. Нужно подумать, как зафиксировать факт того, что человек пришел и целый день простоял под дверью ТЦК. Возможно, нужно будет фиксировать свою фамилию в списках очереди под ТЦК или хранить талончик с номером о посещении", — заключает Тамила Алексик.
Тем временем в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №11260 об отмене лишения свободы за уклонение от мобилизации.
Ранее ТСН.ua рассказывал о поиске уклонистов в Киеве: скольких мужчин полиция доставила в ТЦК и как это происходит.
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