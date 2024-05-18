Мобилизация по-новому: что грозит за необновление данных в ТЦК – подробное объяснение

В социальных сетях активно обсуждается тема ответственности военнообязанных в случае неуплаты штрафов за нарушение военного учета и необновление учетных данных в ТЦК и СП.

Якобы за такое правонарушение гражданам грозит уголовная ответственность, а это от 3 до 5 лет лишения свободы. Об этом заявила Ирина Фриз, народный депутат и член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

ТСН.ua выяснял, действительно ли такое возможно.

Преступление должно быть умышленным

Правоведы говорят, что, скорее всего, депутат имела в виду статью 336 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает такое наказание. Но добавляют, что сразу в случае нарушения правил военного учета уголовная ответственность не наступает.

"Только в случае, если человек именно умышленно не явился в ТЦК и СП. То есть, если военнообязанному вручили повестку, а он после ее получения не явился в военкомат и штраф за это не уплатил, а потом проигнорировал еще и второй штраф. Но здесь есть один нюанс, если человек, например, заболел и именно поэтому не появился за повесткой, то у него есть уважительная причина", — рассказывает ТСН.ua адвокат Тамила Алексик.

Мобилизация в Украине/коллаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

Рассмотрение дела растянется на месяцы

Она подчеркивает, что по упомянутой статье УКУ уголовная ответственность быстро не наступает.

"Перед тем, как привлечь лицо к уголовной ответственности должно состояться досудебное расследование, а оно займет определенное время – кратчайшее, это два месяца. После этого обвинительный акт поступит в суд. А суд будет выяснять все обстоятельства дела и рассматривать имеющиеся доказательства, которые должна предоставить сторона обвинения. Должно быть выяснено, почему именно лицо не явилось в ТЦК и СП по повестке, и почему не уплатило штраф. Сторона защиты тоже будет предоставлять соответствующие аргументы, если человек в это время болел или находился в командировке. Я не исключаю, что эти аргументы будут именно в пользу лица, не уплатившего штраф и не появлявшегося по повестке по уважительной причине. А суд не будет видеть в его действиях злого умысла и соответственно состава уголовного правонарушения", - рассказывает Тамила Алексик.

Адвокат соглашается, что заявление народной депутатки действительно было громким, но еще нужно доказать наличие состава уголовного правонарушения и получить обвинительный приговор суда.

"Всего этого за один день точно не будет – дело растянется на месяцы. А при наличии уважительных причин и других важных доказательств дело может быть рассмотрено и в пользу обвиняемого", — отмечает адвокат.

Можно ли обжаловать штраф

Что касается штрафов в 17 и 25 тысяч гривен, то это уже административная ответственность. Но специалист говорит, что здесь тоже много нюансов.

"Обвинения в неуплате штрафа тоже можно обжаловать, потому что нужно детально разобраться должен был ли человек уплатить этот штраф. Например, правильно ли ему вручили повестку, кто именно ее вручил. Нюансов очень много", — добавляет Тамила Алексик.

В то же время адвокат подтверждает, если человек уже оплатил штраф в размере 17 тысяч гривен, а учетные данные все равно не обновил, то за повторное нарушение на такое лицо налагается штраф в размере 25 500 грн.

За неявку в ТЦК в течение 60 дней новым законом предусмотрены штрафы. Коллаж ТСН.ua

Что будет, если не обновить данные за 60 дней

Мы поинтересовались у адвоката, если же человек не обновит учетные данные за 60 дней, что в таком случае ждет такого военнообязанного?

"Если человек не обновит свои учетные данные в ТЦК, то за это он несет ответственность по статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ему грозит штраф от 17 тысяч гривен, а за повторное нарушение – 25 500 грн, если лицо повторно не обновило свои учетные данные. Но все это, повторяю, нужно еще доказать в суде. Если за 60 дней лицо не обновило свои данные, то представители ТЦК должны составить на него постановление, чтобы привлечь к ответственности. Человек может оспорить такое постановление еще до суда. Но если военнообязанный имеет уважительную причину о неявке в ТЦК, то в суде может обжаловать это решение", — объясняет адвокат.

Она добавляет, что также можно обжаловать незаконные действия работников ТЦК.

Очереди в ТЦК в Киеве/коллаж ТСН.ua

Очереди под ТЦК будут расти

Кстати, юристы говорят, что уже сейчас возле ТЦК огромные очереди из посетителей, которые хотят обновить учетные данные, а после 18 мая очереди станут еще больше.

Если вовремя не заработают ЦНАП и электронный кабинет военнообязанного, вся нагрузка ляжет именно на работников ТЦК и СП.

"Сейчас работа ТЦК очень не организована. В четверг, в одном из регионов Украины, была такая большая очередь, что человек простоял в ней целый день и не смог обновить свои учетные данные. Можно только представить, что там будет происходить после 18 мая. Люди могут приходить в ТЦК ежедневно и не попасть к специалисту. Будет ли это уважительной причиной о неявке – трудно сказать. Нужно подумать, как зафиксировать факт того, что человек пришел и целый день простоял под дверью ТЦК. Возможно, нужно будет фиксировать свою фамилию в списках очереди под ТЦК или хранить талончик с номером о посещении", — заключает Тамила Алексик.

Тем временем в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №11260 об отмене лишения свободы за уклонение от мобилизации.

Ранее ТСН.ua рассказывал о поиске уклонистов в Киеве: скольких мужчин полиция доставила в ТЦК и как это происходит.

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