Мобилизация по-новому: что грозит за незаконное пересечение границы

В попытках уехать из Украины, чтобы избежать мобилизации, мужчины прибегают к незаконным способам, рискуют жизнью и даже погибают. Так, с начала полномасштабного вторжения 41 украинец утонул в реке Тиса в Закарпатье. Впрочем, некоторым все же удается пересечь границу.

Что ждет украинцев, которые попали в другие страны, несмотря на запрет, смогут ли они вернуться и гроит ли им административная или уголовная ответственность. Об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказала адвокат Марина Бекало.

Что грозит за незаконное пересечение границы

За пересечение границы вне пунктов пропуска или без соответствующих документов или по использованию поддельного документа или содержащих недостоверные сведения или без разрешения соответствующих органов власти предусматривается административная ответственность по ст.204-1 КУоАП в виде штрафа в размере от 3400 до 8500 грн или административный арест на 15 дней.

Можно ли вернуться без последствий

В отношении таких правонарушителей при возвращении в Украину в пунктах пересечения границы должностными лицами Государственной пограничной службы будут составляться административные протоколы о привлечении к ответственности.

Административное взыскание за совершение такого правонарушения может быть наложено в течение трех месяцев со дня их обнаружения, но не позднее года со дня их совершения согласно ст. 38 КУоАП.

“Но протоколы об административных правонарушениях в пунктах пересечения в любом случае будут составлены даже в случае возвращения в Украину через год, два или позже. Избежать штрафа по срокам наложения административного взыскания можно будет в судебном порядке", — рассказала Марина Бекало.

Выехавшие через пункты пропуска как волонтеры, спортсмены, актеры или артисты или в командировку со сроками возвращения (которые установлены в Правилах пересечения государственной границы), но не вернувшиеся, не могут быть подвергнуты административному взысканию, отметила адвокат.

"Ведь КУоАП за такие нарушения вообще не предусматривает никакой ответственности", — объяснила Марина Бекало.

Напомним, в Украине их хотят создать "Министерство возвращения украинцев" или, как его ранее назвал президент — "Министерство единства". Цель – благородная, учитывая углубление демографического кризиса в Украине из-за войны. Но идею уже успели раскритиковать, мол, сейчас нам нужно думать, как победить врага, а не о тех, кто спокойно попивает кофе в Вене.

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