Мобилизация по-новому: что оставили в скандальном законопроекте

Законопроект о мобилизации может быть вынесен на голосование в ближайшее время. Об этом заявили сразу несколько народных депутатов. К примеру, такую дату как 10 апреля называет нардеп Алексей Гончаренко.

Что именно имеет высокие шансы остаться в документе – об этом в комментарии для ТСН.ua рассказала представитель "Европейской солидарности" в Комитете по нацбезопасности Ирина Фриз.

"Прошли все правки, которые были зарегистрированы из тех 4269. Но по решению комитета к определенным нормам будут готовиться так сказать комитетские правки. Они будут входить непосредственно в решение комитета. Завтра ожидаем, что эти редакторские правки будут подготовлены и, соответственно, мы сможем их рассмотреть и принять решение. Как по ним так и в целом по законопроекту", — рассказывает Ирина Фриз.

По ее словам, как только будет готово решение комитета ко второму чтению, то, соответственно, законопроект имеет все основания для включения в повестку дня Верховной Рады для рассмотрения народными депутатами в сессионном зале.

На вопрос о том, сколько времени понадобится комитету, депутат ответила так: "Я не исключаю, что это может быть до ближайших заседаний. 100% — до середины апреля, не дольше. Комитет почти всю часть работы, которую нужно было пройти — прошел. Сейчас остаются исключительно комитетские правки, не исключено, что на следующей неделе комитет может дать "зеленый свет" для рассмотрения в парламенте.

По словам парламентария, пока еще решается, какие ограничения таки примут по отношению к уклонистам.

"Комитет будет пересматривать свое решение относительно отклонения мер влияния в том виде, в каком они были приняты в первом чтении и в редакции авторов. Но в каком виде они будут в решении комитета – об этом можно будет сказать завтра. То есть это решение будет пересмотрено, это уже точно. Но в каком виде будет принято уже в комитете после пересмотра — это будет известно завтра. Завтра планируется заседание комитета. Не известно, что будет предлагаться после дискуссии с министерством обороны и Генеральным штабом. Все будет зависеть, на какой финальной концепции будет предложен пересмотр именно по этим нормам", — говорит Ирина Фриз.



И добавляет: "Выровненная ситуация по аспирантам. Нет избирательности в применении отсрочки к аспирантам на бюджетной или к аспирантам на контрактной основе. Принято решение по тем, кто досматривает, содержит и лицам с инвалидностью 1,2,3 групп. Пока нет информации о том, что планируется или будет предложен пересмотр этих норм. Следовательно, они будут оставаться в той редакции, в которой были приняты при рассмотрении правок".

По словам Ирины Фриз, каким будет решение о пересмотре позиции по предоставлению консульских услуг украинцам за рубежом без наличия военно-учетных документов – все это станет известно вероятно завтра.

Резюмируя, депутат говорит, что в целом рассмотрение законопроекта комитетом уже на финальной стадии. "После принятия комитетских правок будет голосование за решение комитета и, соответственно, законопроект передается главному юридическому управлению для подготовки заключения. После его подготовки законопроект может быть включен в повестку дня для рассмотрения депутатами", — говорит она.

Ранее сообщалось о том, что в Украине окончательно упразднили статус "ограниченно пригодный" к военной службе.

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