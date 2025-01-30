Мобилизация по-новому: что ждет студентов, которые не пройдут военную подготовку

С сентября 2025 года для студентов в Украине стартует обязательная базовая общевоенная подготовка (БОВП). Она будет включать теоретическую часть, которую будут преподавать в учебных заведениях, и практическую – в воинских частях и центрах.

Те студенты, которые откажутся от прохождения практической подготовки, будут отчислены – заявили в Министерстве обороны.

Все, что известно о БОВП для студентов, а также ответы на самые распространенные вопросы, читайте в материале ТСН.ua.

Что такое БОВП для студентов: коротко о главном

БОВП – это программа военной подготовки для студентов, интегрируемая в образовательный процесс заведений высшего образования. Она предусматривает 300 академических часов и состоит из двух компонентов:

теоретический курс (90 академических часов) будет проводиться непосредственно в учебных заведениях;

практический курс (210 академических часов) будет реализовываться в специальных учебных центрах ВСУ.

Теоретический курс будет преподаваться всем студентам. Практическую часть должны пройти все мужчины, пригодные по состоянию здоровья.

Женщины, пригодные по состоянию здоровья, смогут приобщиться к практическим занятиям исключительно добровольно. Для этого им предстоит встать на военный учет в ТЦК и СП.

После прохождения БОВП студенты приносят военную присягу и получат сертификат и военно-учетную специальность. Это освободит их от прохождения обязательной базовой военной службы, которую согласно действующему законодательству должны пройти все мужчины в возрасте 18-25 лет.

Также прохождение БОВП будет необходимым условием для первого трудоустройства на государственную службу, в органы местного самоуправления и прокуратуру.

Программа предназначена для студентов дневной и дуальной форм обучения.

Практические занятия будут проводиться во время каникул, что позволит избежать конфликта с основным обучением.

Перед началом практической части все участники пройдут медицинское освидетельствование в соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. Студенты, признанные непригодными к военной службе, будут освобождены от практического курса.

Могут отчислить из-за отказа от БОВП

На сайте Минобороны также пишут о том, что отказ соискателя образования мужского пола, признанного пригодным к военной службе, от прохождения практической подготовки базовой подготовки является основанием для его отчисления из учебного заведения в соответствии с законодательством.

Адвокат Марина Бекало в комментарии сайта ТСН.ua объяснила, что законом о высшем образовании предусматриваются основания отчисления соискателей высшего образования, к ним относится в частности:

собственное желание

невыполнение учебного плана

нарушение условий договора с учебным заведением

а также в других случаях, установленных законом

Однако такого основания для отчисления соискателей высшего образования как отказ от базовой военной подготовки пока не предусматривается ни профильным законодательством об образовании, ни Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе", ни Постановлением КМУ от 21 июня 2024 г. №734, регулирующая порядок прохождения базовой общевойсковой подготовки.

Закон от 9 января 2025 г. № 4197 – ІХ, регулирующий некоторые вопросы относительно прохождения базовой общевойсковой подготовки также не содержит такие последствия отказа от ее прохождения, как отчисления из учреждений высшего образования.

"Итак, на сегодняшний день заявления представителей Минобороны об отчислении студентов по основанию отказа от прохождения БОВП, не соответствуют действующему законодательству", — рассказала ТСН.ua Марина Бекало.

Будут ли проходить БОВП магистры и аспиранты

Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", для прохождения БЗИН направляются пригодные для этого по состоянию здоровья мужчины от 18 до 25 лет. При этом граждане имеют право самостоятельно выбрать год прохождения БОВП до достижения ими 24 лет.

Впрочем, порядком прохождения БЗИН предусмотрено, что теоретическая подготовка для соискателей высшего образования на основе полного общего среднего образования проходит на втором году обучения, а для соискателей на основе образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста, профессионального младшего бакалавра и бакалавра — на первом году обучения.

"Как быть другим соискателям образования, в частности магистрам и аспирантам, которым не исполнилось 25 лет, этот вопрос до сих пор не урегулирован, и требует доработки, поскольку БОВП является обязательной для всех мужчин в возрасте до 25 лет", — говорит Марина Бекало.

Могут мобилизовать, если не прошел БОВП

Согласно ч. 5 ст. 23 Закона о мобилизации, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации до достижения 25-летнего возраста военнообязанные, прошедшие БОВП или базовую военную службу.

"Это означает, что все мужчины в возрасте от 18-25 лет, не прошедшие БОВП и не имеющие оснований для отсрочки, могут быть мобилизованы", — отметила Марина Бекало.

Но, по словам адвоката, если, например, студент дневной или дуальной формы обучения не нарушает последовательность получения образования по соответствующим данным с ЕГЭБО, при этом не прошел БОВП, за ним отсрочка должна сохраняться на весь период обучения (по абз.1 ч. 3 ст.23 Закона о мобилизации).

"А также он не может быть отчислен из вузов, по крайней мере, согласно нормам законодательства, действующим на сегодня, несмотря на заявления Минобороны", — говорит адвокат.

Напомним, все мужчины в Украине в 2025 году пройдут базовую военную подготовку: в ВСУ назвали возраст.

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