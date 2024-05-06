Мобилизация по-новому: эксперт назвал вероятное количество мужчин, которых призовут

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев не исключает, что защищать Украину мобилизуют еще сотни тысяч мужчин.

В Украине могут мобилизовать каждого десятого мужчину соответствующего возраста. Такое предположение в коментарии для ТСН.ua высказал бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

"Есть оценочные суждения, что в Украине мобилизационный ресурс около 5 млн человек", — говорит Селезнев.

И продолжает: " Даже если мы допустим, согласно заявлению бывшего главнокомандующего ВСУ Залужного, что потребность в призыве в ряды ВСУ составляет 500 тысяч, то получается, что мобилизован может быть каждый 10-й для улучшения ситуации на фронте. Учитывая, что другой цифры нет, то следует ориентироваться на такие".

По словам Селезнева, в большинстве стран сведения о мобилизационном процессе скрыты, поэтому и в Украине об истинных цифрах говорить достаточно сложно.

В то же время ряд источников на днях заявил, что оккупанты начали новую волну мобилизации на оккупированной части Запорожской области. Об этом также высказался глава Запорожской ОВ Иван Федоров.

"Если брать то, что они (россияне – ред.) публикуют официально, то им необходимо призвать более 150 тыс. жителей", – отметил Федоров.

"Мы понимаем, что на временно оккупированных территориях не так много мобилизационного ресурса осталось, потому что 50% нашего населения выехали. Но также следует понимать, что враг завез на территорию Бердянска, Мелитополя, Энергодара огромное количество людей, которые также будут очередным мобилизационным ресурсом ", – объяснил глава ОВА.

Ранее сообщалось о том, что нардеп жестко "прошелся" по работе ТЦК.

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