Мобилизация по-новому: Генштаб ввел важные изменения в ВСУ

С первого ноября Генштаб продлил подготовку мобилизованных до 45 дней вместо тридцати. Обещают увеличить количество часов для стрельбищ и ввести новые десциплины. Как в учебных центрах для украинских десантников. Там уже давно готовят универсальных солдат-штурмовиков, которые могут работать в любой местности и выполнять различные задачи: от штурма здания до окопов врага.

Специальная корреспондентка ТСН Юлия Кириенко увидела, как по новой программе тренируются мобилизованные, которым уже через неделю на фронт.

На учениях – все так, как в настоящем бою. И хотя здесь нет реальной угрозы обстрела, все вероятные действия врага имитируют инструкторы, но поблажек бойцам никаких. Защитников Украины учат проходить минные поля, справляться с дронами и РЭБ.

В Украине увеличили подготовку мобилизованных

С начала полномасштабной войны в учебных центрах программу меняли несколько раз. Раньше это было две недели на полигоне, где новобранцев учили стрельбе и медицине. Затем продолжительность подготовки увеличили до месяца. И с первого ноября этого года снова сменили. Теперь к 45 дням новомобилизованные украинцы будут учиться воевать.

В Генеральном штабе обещают увеличить количество патронов для стрельбы почти вдвое. И добавить в программу учений новые элементы. В десантно-штурмовых войсках говорят, что они модернизировали курс для новобранцев давно.

"Если занятий по огневой подготовке было 8, а сейчас будут 13, то соответственно и качество будет гораздо выше", — говорит Святослав Заец, заместитель командира по подготовке десантно-штурмовых войск.

Десантники – не только стрелки-пехотинцы, а универсальные солдаты и штурмовики, которые должны работать на любой местности. Собрали пожелания от бригад, которые стоят на линии фронта и внедрили их в обновленный курс новобранца.

Обучение мобилизованным

Дестаников учат стрелять в дуэли фактически друг в друга. Это новый элемент подготовки во время базовой для того, чтобы преодолеть страх стрелять во врага и для того, чтобы прицельно и близко видеть цель. Как штурмовать здание, окоп или даже нору, в которой может скрываться враг. Обустроить связь в поле или уничтожить кружащийся над позицией дрон. Все это новобранцы уже изучили. Им через неделю ехать на фронт. И хотя реальная война отличается от учений, но будущие воины говорят, что чувствуют себя уверенно.

Мобилизация по-новому: как учат бойцов, которым через неделю на фронт

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