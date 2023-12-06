Мобилизация по-новому и повестки на е-майл: какие изменения готовит Рада в новом законопроекте

Если народные депутаты успеют урегулировать все дискуссионные моменты, то у этого законопроекта есть все шансы быть зарегистрированным уже на этой неделе.

Верховная Рада готовит законопроект об изменениях по проведению мобилизации в Украине. Документ предусматривает новые нормы вручения повесток, нормы отсрочки от службы и прав военнообязанных.

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Нардепы-члены Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки наработали законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты, связанные с усовершенствованием вопросов мобилизации, военного учета, прохождения военной службы. Об этом сообщил член комитета, представитель президента в парламенте Федор Вениславский.

Законопроект об изменениях в мобилизации – что он предусматривает

Повестки по электронной почте

В законопроекте об изменениях к мобилизации депутаты планируют прописать возможность вручения повестки не только лично под расписку, но и через электронную почту и заказным письмом. То есть военнообязанным на почтовый ящик будут отправлять уведомления о поступлении заказного письма с повесткой в нем, а само письмо работники почты будут выдавать человеку лично. Это так называемая публичная повестка.

"По актуальности электронных почтовых ящиков, у нас уже фактически действует электронный кабинет военнообязанных и призывников, который будет содержать все идентификационные данные. Эти нормы должны упростить получение повестки и не позволять людям злоупотреблять тем, что он якобы не получает повестку и не нарушает закон", – объяснил Вениславский.

Повестки смогут вручать не только работники ТЦК

Законопроект будет предусматривать, что повестки могут быть вручены не только представителями ТЦК, но и органами местного самоуправления, органами исполнительной власти. К этим мерам будут приобщаться и военные администрации.

Вениславский отметил, что в действующем законе наа самом деле предусмотрено, что упомянутые органы принимают участие в мобилизационных мероприятиях, но на практике они часто избегают своих обязанностей.

Повестка

Надо будет постоянно иметь с собой документ о военном учете

Документ будет предусматривать, что в период военного положения и общей мобилизации военнообязанные (лица в возрасте с 18 до 60 лет) должны будут постоянно иметь с собой документ о пребывании на военном учете. Это попимо документа, удостоверяющего личность.

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Документы о нахождении на военном учете следует предъявлять представителям ТЦК и СП. Как пояснил, Вениславский, все для того, "чтобы не приходилось привлекать полицию для вручения повестки, и минимизировать риски возможных конфликтных ситуаций".

Отсрочка от мобилизации

В проекте закона будут уточнены основания для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации. Таким образом, планируется прекратить злоупотребления.

Как пояснил Вениславский, отсрочку от мобилизации будет иметь тот военнообязанный (-ая), у которого (которой) на содержании находится:

недееспособное лицо;

несовершеннолетний ребенок;

супруг с первой или второй группой инвалидности;

другие недееспособные члены семьи (отец/мать – первой степени родства).

Депутат подчеркнул, что отсрочка будет предоставляться только в том случае, если нет других лиц, которые законом уполномочены обеспечивать уход и попечительство упомянутых категорий.

Отсрочка для студентов – соискателей второго образования

Депутаты планируют прописать в законопроекте право на отсрочку от призыва на военную службу только для студентов, получающих следующий уровень образования. К примеру, если после получения степени магистра лицо поступает на аспирантуру.

"То есть лица, которые после одного высшего образования получают второе высшее образование – того же уровня или более низкого уровня, – для них отсрочки не будет", – уточнил член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

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Право на отсрочку не будут иметь и те, кто, например, получил диплом магистра и юридическое образование, а затем решил поступить на получение второго образования на стационар уже по другой специальности (филолог или педагог). Это не будет считаться последовательным образованием.

Особый период и обязанности военнообязанных

В законопроекте будет уточнено, что такое особый период. Так, в документе будет содержаться определение, что особый период – это период, который наступает с момента принятия решения о проведении мобилизации и продолжается до демобилизации и окончания военных действий.

В законопроекте также будут усовершенствованы вопросы об обязанностях военнообязанных. Так, в случае введения военного положения, военнообязанные должны будут явиться в ТЦК и СП, а резервисты – в соответствующие воинские части.

В документе пропишут общие правила проведения мобилизации и обязанности военнослужащих и военнообязанных, состоящих на учете во всех составляющих сектора безопасности и обороны. Вениславский уточнил, что кроме ВСУ речь идет и о ГУР Минобороны, и о Службе внешней разведки, где ведется отдельный военный учет. То есть новые правила распространятся на всех военнообязанных, независимо от того, на каком учете они стоят.

Будут ли изменения по поводу призывного возраста

Как сообщил Вениславский, в этом законопроекте не будут содержаться вопросы по призывному возрасту на военную службу по мобилизации.

Нардеп отметил, что работа над законопроектом и дискуссии еще продолжаются. Тем не менее, есть все шансы зарегистрировать этот документ в финальном виде уже к концу недели.

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Напомним, в ноябре секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил о планах государства использовать коммерческие рекрутинговые компании для проведения более целенаправленной мобилизации и пополнения рядов ВСУ. То есть, эти компании будут гарантировать мобилизованным, что они будут выполнять те роли, которые соответствуют их навыкам, а не просто отправляться на фронт в неизвестность.

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