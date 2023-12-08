Мобилизация по-новому, или "у мужчин есть 48 часов": в Украине готовят громкие нововведения, которые шокируют каждого

Военнослужащим еще больше развязывают руки, новый документ появится в Действии, письма счастья от ТЦК будут отправлять электронкой и кому нужно будет явиться в военкомат в течение 48 часов? Как украинские власти планируют увеличить армию и сколько средств будут выделять для поощрения военной службы — о новом мобилизационном законопроекте рассказали на страницах издания BBC News Украина.

Все подробности грандиозных нововведений – в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистки Виктории Панченко.

Законопроект о мобилизации

Урегулировать сложные мобилизационные процессы взялись вместе. Парламент, Кабинет министров, Минобороны и Генштаб уже работают над новым законопроектом. Документ будет решать вопросы вручения повесток, отсрочки от службы, финансовой мотивации, соблюдения прав военнообязанных. К тому же некоторые новации мобилизации украинцев уже начали активно реализовывать. Принять законопроект должны до конца года.

Деньги для военных

Настоящий интерес вызывают нововведения, которые власти избрали, чтобы стимулировать приток добровольцев в армию. Это дополнительные финансовые выплаты. Идея проста – вы добровольно подписываете контракт с ВСУ, а банк сразу же открывает карточку, на которой будет определенная сумма – ориентировочно до 50 тысяч гривен.

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"Принудительная" мобилизация

Однако основной акцент все же будет делаться на расширении уже привычной "принудительной" мобилизации. Для этого представителям ТЦК хотят предоставить новые полномочия. В теории это позволит более эффективно наладить мобилизационные процедуры. Но на практике такие пилотные проекты почему-то вызывают не облегчение, а наоборот, добавляют нервов украинским мужчинам и их семьям.

Новации мобилизации

Во Львове и на Закарпатье военнослужащие уже проверяют документы под открытым небом и даже забирают мужчин прямо на улице. В Днепре, Ужгороде, Мукачево и Хусте представители ТЦК с автоматами совершают рейды по тренажерным залам. А в Запорожье вместе с полицией и коммунальщиками ходят по домам.

То есть, граждане уже сейчас должны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудника ТЦК или уполномоченного чиновника городских властей до конца военного положения.

Электронные повестки

А вот "письма счастья" от ТЦК вы сможете получить в любом уголке мира, где есть интернет. Новый законопроект предполагает, что повестки смогут вручать не только лично под роспись, заказным письмом, но и по электронке. После сообщения вы должны появиться в ТЦК в течение 48 часов. На военный учет могут взять иностранцев, которые до получения украинского гражданства служили в вооруженных силах других стран.

Что такое сертификат защитника?

Еще одно электронное нововведение может появиться в Действии — Сертификат защитника. Это фактически аналог военного билета. Демонстрировать такой электронный документ гражданам придется при регистрации прав собственности на недвижимое и движимое имущество, при женитьбе или разводе, для получения высшего образования или медицинских услуг и даже для пересечения госграницы. Любопытно, что каждые 60 дней этот документ нужно будет обновлять.

Отсрочка от армии

Также может быть сужен круг граждан, имеющих право на отсрочку от армии. Здесь под угрозой имеющие близкого родственника с инвалидностью III группы. Также сократят перечень лиц, которые сейчас имеют отсрочку из-за ухода за лицом с инвалидностью I и II группы. Может не повезти и тем, кто решит получать второе или третье высшее образование.

Из тюрьмы в ВСУ?

Кроме того, запланированы "мобилизационные" изменения в Уголовный кодекс и Кодекс админнарушений. В частности, планируют увеличить срок ареста для нарушителей, заочно привлекать их к ответственности и повысить штрафы. Более того, рассматривается, что в рядах ВСУ смогут служить приговоренные к тюремному заключению за совершение уголовных правонарушений.

Отпуск вместо демобилизации?

Один из самых дискуссионных вопросов – это демобилизация военных, которые воюют уже почти 2 года. Есть предложения от депутатов установить ограничения в 24 или 36 месяцев службы. Однако они не находят поддержки среди военного командования. Поэтому пока предлагают увеличить количество отпусков (до 90 дней) и провести демобилизацию военнослужащих-срочников, срок службы которых завершился.

Увольнение из армии

Кроме того, планируется расширить в законе перечень оснований для увольнения армейцев. В частности, такое право по собственному желанию получат иностранцы, которые присоединились к ВСУ, военные, освобожденные из плена (кроме добровольно сдавшихся врагу), инвалиды I и II группы, курсанты-женщины.

Окончательной редакции законопроекта пока нет, его согласовывают и только потом вынесут на голосование. Потому какие изменения все же примут, пока неизвестно.

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