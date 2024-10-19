Мобилизация по-новому: известный педагог с отсрочкой обновил данные, но попал в розыск ТЦК

По словам Дмитрия Ламзы, сообщение о повестке ему было доставлено настолько поздно, что ТЦК пошел на крайние меры.

Директор одной из киевских школ, юрист Дмитрий Ламза, известный своей активной позицией касательно многих образовательных процессов, публично рассказал о сложившейся у него конфликтной ситуации с ТЦК из-за действий вероятно почтовых работников.

По словам Дмитрия Ламзы, будучи законопослушным гражданином, который вовремя обновлял данные и имеет законную отсрочку, он был объявлен в розыск ТЦК только потому, что ему несвоевременно доставили в почтовый ящик уведомление о необходимости получить заказное письмо на одном из отделений "Укрпочты" в центре Киева.

Об этой ситуации педагог рассказал на своей странице в Facebook и дополнительно прокомментировал для ТСН.ua.

"Вот и моя очередь пришла лично ощутить нововведение государства. 15.10.2024 мне в почтовый ящик вложили сообщение о получении заказного письма (формы Ф.22-а). Взяв в руки эту бумажку, я был шокирован, что вложена она была аж 8.10. 2024 года (версия почты). Как так?! Я каждый день проверяю ящик, поскольку постоянно получаю документы из разных учреждений", — написал Дмитрий Ламза.



И добавил: "И только 15.10.2024 года я получаю сообщение, которое якобы вложено 08.10.2024 г. Увидев это, я сразу позвонил на горячую линию "Укрпочты" и оставил официальную жалобу. А теперь внимание! Мне сообщили, что письмо-повестка на мое письмо имя поехало обратно в ТЦК!!!".



В своем обращении Дмитрий Ламза "тегнул" "Укрпочту", Министерство обороны и лично министра обороны.

Некоторые из пользователей соцсетей, прокомментировавших этот пост, утверждают, что Дмитрий Ламза — не единственный, у которого была такая ситуация.

Готов судиться

В комментарии для ТСН.ua педагог Дмитрий Ламза подробно рассказал о ситуации и отметил, что по состоянию на сегодня, 18 октября, ситуация так и не разрешилась. По словам Ламзы, она стала несколько хуже.

"Ситуация в активном продолжении. Я каждый день смотрю в почтовый ящик, потому что мне регулярно приходят письма из разных учреждений", — рассказал Дмитрий Ламза.

И продолжил: "15 октября я обнаружил бумажку, уведомление. На нем указано, что вложение состоялось 8.10.2024. Я позвонил на горячую линию, рассказал, что живу в центре Киева, где центральные отделения, это не село. Мне ответили, что мой письмо поехало в ТЦК. Я поехал в ТЦК, где мне сообщили, что меня подают в розыск. Я ответил, что как так — на прошлой неделе я был в ТЦК, у меня есть законная отсрочка. За что меня в розыск? Я не знал, что есть эта бумажка, эта повестка. Я написал юридически оформленную жалобу на "Укрпочту". Мне пришел ответ о том, что мое обращение рассматривается".

Дмитрий Ламза считает, что нарушена инструкция вручения.

"Это будет сплошь и рядом. Я вижу у себя в парадном, что сколько таких бумажек разбросано на полу", — предполагает юрист.

И добавляет: "Я звонил на горячую линию, где мне ответили: "Извините, почтальон не успела доставить ". Я ответил, что эту бумажку она должна выписывать перед почтовым ящиком, на месте, если человека нет дома. В постановлении написано: позвонить по телефону. На конверте номер телефона был написан. Сейчас я буду обращаться в суд, подавать на "Укрпочту", потому что они нарушили мое право на информирование. Возмещение морального ущерба — этого мне не нужно".

По словам Дмитрия Ламзы, у него личные сообщения "разрываются".

"У людей много таких проблем. Эти три дня вместо того, чтобы работать, проводить уроки, я вынужден стоять в очередях. Мне сообщали о том, что вынесут выговор почтальону. Но при чем почтальон? Она мне принесла эту бумажку тогда, когда ей дали его в руки", — говорит педагог.

Обновил данные и имеет отсрочку

Резюмируя, Дмитрий Ламза подчеркнул, что выполнял все требования мобилизационного законодательства, в том числе уточнял свои данные и имеет отсрочку. Но на сегодняшний день точно не знает, что содержал конверт от ТЦК. Предполагает, что это была повестка явиться в это учреждение.

"Я буду требовать, чтобы почта признала свою вину. Мне звонили с почты, извинялись, просили написать о смягчении, мол, что они со мной пообщались. Я ответил, что, конечно, прощаю, но не сделаю этого (смягчения) – Ред.), пока не признаете, что не можете выдержать такой поток писем. Законодатель должен включить мозги и принять правильные меры", — сказал Дмитрий Ламза, предполагая, что в стране, возможно, не хватает почтовых работников.

Почтовики готовят ответ

ТСН.ua обратился в "Укрпочту" с просьбой прокомментировать данный случай. Нам предложили направить информационный запрос с перечнем вопросов. ТСН.ua направил запрос и задал руководству "Укрпочты" ряд вопросов с просьбой прокомментировать эту ситуацию.

"Взяли в работу ваш запрос", — ответила нам пресс-служба "Укрпочты".

Ответы будут опубликованы, как только будут получены.

От мобилизации к "бусификации", унижение, избиению и безнаказанность!

Ранее сообщалось о том, что будет, если письмо потеряется или уйдет слишком долго.

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