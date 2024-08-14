Мобилизация по-новому: как бабушки зарабатывают на лекарства, становясь женами уклонистов

На границе псевдосупруги заявляют, мол, у них искренняя и безграничная любовь.

За последний месяц, после того, как в ТЦК завершился бесштрафной срок обновления данных, в соцсетях появился ряд предложений от женщин с инвалидностью предпенсионного возраста заключить фиктивные браки с военнообязанными. Как известно, такие мужчины приобретают статус лиц, которые ухаживают за женами с инвалидностью и имеют законное право пересечь границу.

Как выяснил ТСН.ua, в профильных интернет-сообществах появились объявления, где свои услуги предлагают женщины, которые по возрасту могут иметь внуков.

Например, недавно одна из пользовательниц соцсетей разместила объявление следующего содержания: "Женщина, 2 группа, 59 лет, Черниговская область. Фиктивный брак с военным или гражданским без выезда".

О взаимовыгодном предложении пишет еще одна женщина, которая отмечает следующее: "Нужен фиктивный брак с мужчиной, который имеет УБД (возраст не важен). Женщина, 62 года с третьей группой инвалидностью (могут быть взаимовыгодные условия)".

62-летняя женщина ищет в мужья парня, имеющего удостоверение УБД. Скриншот из соцсети

В соцсетях, где размещены такие объявления, шутят, что у бабушек появился шанс надеть свадебное платье и побыть красивой "молодухой".

В целом объявлений о фиктивном браке сейчас в таких сообществах можно насчитать сотни. В то же время в этих сообществах комментаторы жалуются, что сейчас здесь работают и мошенники, взявшие задаток и скрывшиеся.

В свою очередь, украинские пограничники сообщают, что работают механизмы выявления фиктивных браков – в случае разоблачения фигурантам грозит уголовная ответственность за незаконную переправку лиц за границу.

По данным ГПСУ, только в течение июля было несколько обнаружений попыток мужчин уехать за границу, прикрываясь браком с женщиной с инвалидностью.

Как один из примеров пограничники приводят случай, произошедший в прошлом месяце. О нем стражи границы рассказали с долей юмора: "В болезни и здравии…клялись любить, даже диагнозом не поинтересовались. 44-летний уроженец Ивано-Франковской области женился на 66-летней женщине. Мужчина рассказал, что везет "жену" в Польшу на лечение. Но супруги не смогли дать одинаковых ответов на ряд логических вопросов. Женщина говорила, что едет лечить суставы, Мужчина говорил, что диабет. "Жена" сообщила, что они знакомы 10 лет, мужчина рассказал, что знает ее всю жизнь, а также знал ее предыдущего супруга, который умер. Проживают "супруги" тоже не вместе".

Сообщение Госпограничной службы о псевдосупругах. Скриншот.

По данным пограничников, женщина согласилась на фиктивный брак за 82 тыс. грн.

Увеличилось ли число попыток пересечь границу лицами, заключившими фиктивный брак – на этот вопрос спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал ТСН.ua следующее: "Резкого увеличения нет, но есть случаи, когда выявляем таких лиц, которые за средства заключили брак между собой".

К этому Демченко добавляет, что в действиях женщин, которые помогают военнообязанным уехать таким образом, есть признаки незаконной переправки лиц за границу. Если дело дойдет до суда и будет доказана вина, то таким женщинам грозит от 3 до 5 лет заключения.

В то же время адвокаты отмечают, что доказать наличие фиктивного брака крайне сложно, если каждая из сторон утверждает, что брак является настоящим.

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Ранее сообщалось о том, что посредники уже "продают" уклонистам женщин с инвалидностью.

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