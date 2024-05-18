Мобилизация по-новому: как будут работать в Киеве ЦНАПы и какие документы нужно нести с собой

Обслуживание одного посетителя займет 10 минут, но система новая и все зависит от ее нагрузки.

С 18 мая все ЦНАПы Киева начнут принимать посетителей для обновления учетных данных военнообязанных.

О готовности центров к работе ТСН.ua сообщила Наталья Шамрай, директор Департамента (центра) предоставления административных услуг.

Долгое время в столичных ЦНАПах не могли окончательно подтвердить, заработают ли они с 18 мая в качестве вспомогательного звена в мобилизационном процессе.

Но, как рассказала нам Наталья Шамрай, все это время велись подготовительные и организационные работы.

300 администраторов готовы к работе

"Законодательством было определено, что эта услуга предоставляется именно с 18 мая. Поэтому для этого государством были проведены определенные организационные мероприятия по принятию необходимых подзаконных актов, налаживанию работы системы, подключению ЦНАПа к ней, обучению наших администраторов работе в ней. Был проведен весь спектр действий. И с субботы мы готовы начать работу", - рассказывает ТСН.ua Наталья Шамрай, директор Департамента (центра) предоставления административных услуг.

Она добавляет, что с этой субботы около 300 администраторов начнут работу в Киеве. Они уже подключены к системе на 22 локациях в столице. Кстати, одновременно начнут работу по приему военнообязанных и в других городах Украины.

Но только там, где они работают по субботам, если же график работы другой, то они заработают уже с понедельника.

"ЦНАП города Киева работают с понедельника по субботу. Рабочее время от 9:00 до 18:00 часов. В таком же режиме мы будем работать и с этой услугой для военнообязанных. Кстати, она одна из 450 видов услуг наших центров, при этом мы не будем прекращать предоставлять другие услуги", - добавляет Наталья Шамрай.

Как будет проходить процесс обновления данных

Директор департамента рассказала, как будет проходить сам процесс по обслуживанию посетителей.

"Человек приходит в ЦНАП и получает талончик электронной очереди, дальше его будут вызывать к рабочему месту администратора, где с ним будут работать. Нашему работнику надо идентифицировать личность посетителя, поэтому нужно предъявить документ, удостоверяющий личность - паспорт или документ, удостоверяющий личность через "Дію". Все данные будут внесены в систему - ФИО, идентификационный код, место регистрации, адрес электронной почты (при наличии), номер мобильного телефона. После этого на мобильный посетителя придет идентификатор, человек должен проверить правильность заполнения информации и поставить свою подпись, что данные верны. Далее система распечатывает выписку о том, что данные лица обновлены", - рассказывает Наталья Шамрай.

Собственно, этот документ станет подтверждением того, что гражданин выполнил требование закона и обновил личные учетные данные. Эту выписку человек сможет предоставить в ТЦК и СП, или показать, если его остановят для проверки.

Нужно ли иметь военный билет?

Директор добавляет что при посещении ЦНАПа военный билет не нужен.

"Сейчас военный билет и паспорт в связи с военным положением обязаны носить все военнообязанные мужчины. Но показывать военный билет нашему администратору не нужно - он в него не смотрит и не проверяет. У нас нет таких полномочий. В ЦНАПе его предъявлять не нужно", - объясняет Наталья Шамрай.

Интересно, что некоторые из киевлян услышав, что ЦНАПе заработают, начали распространять слухи, что в центрах якобы будут дежурить представители ТЦК. "Это неправда. У каждого нашего работника есть свое рабочее место и есть места для посетителей. В ЦНАПе представителей военкоматов точно не будет", - отмечает Наталья Шамрай.

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