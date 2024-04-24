Мобилизация по-новому: как и кого накажут, если не явился в ТЦК в течение 60 дней

Сегодня, 24 апреля, министерство обороны Украины сообщило, что новый Закон о мобилизации вступит в силу уже с 18 мая.

Одной из норм, которая касается миллионов украинских мужчин, является обязанность обновить свои данные в течение 60 дней.

Какое наказание ожидает тех военнообязанных, которые состоят на учете и не обновили свои данные в течение 60 дней в ТЦК, ЦНАП или в электронном кабинете военнообязанного (после того, как закон вступит в силу), и тех, кто не состоит на учете и также не обновил сведения – об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал адвокат Николай Максимов, который разбирается, в том числе, и в вопросах мобилизации.

Об ожидаемом алгоритме действий он рассказывает следующее: "Если человек не обновил персональные данные, то ТЦК обращается в полицию, которая вносит это лицо в соответствующую базу розыска. Полицейские будут пытаться найти этого человека".

По словам Максимова, учитывая тот факт, что таких разыскиваемых будут десятки тысяч, этим не будет заниматься уголовный розыск, проводя, например, биллинг телефонов.

"Скорее всего, в поиске будут задействованы участковые или патрульные полицейские. Они приедут туда, где проживает человек. Если лица там не будет, информация возвращается в ТЦК. После этого ТЦК направляет требование военнообязанному по адресу, который ему известен. Речь идет о требовании явиться в ТЦК. Если в течение 10 дней с момента получения или неполучения этого требования лицо не явилось, ТЦК обращается в суд с исковым заявлением об ограничении права на управление транспортным средством", – говорит Николай Максимов.

К этому он добавляет: "Кроме этого, судом может быть наложен штраф в диапазоне до 25 тыс. грн. Если штраф не уплачен, то информация передается в исполнительную службу. Последняя вносит человека в реестр должников, накладывается арест на имущество этого человека, ограничивается его пользование банковскими картами".

Если человек не состоит на учете и не обновил данные, то последствия могут наступить после того, как у такого лица документы проверят на улице, на блокпосту.

Как отмечает адвокат, полиция будет иметь право доставить человека в ТЦК.

"Если ТЦК обращается в полицию с целью доставки разыскиваемого лица в ТЦК, то происходит административное задержание. К человеку могут быть применены меры принуждения, предусмотренные кодексом об административных правонарушениях. То есть такого человека доставляют в ТЦК", – уточняет Николай Максимов.

Используют информацию банков и почты

На вопрос о том, с какими реестрами, информацией будут работать ТЦК, если человек не состоит на военном учете, адвокат отвечает так: "Могу сказать, что банки 100% сливают информацию о лицах мужского пола соответствующего возраста, информацию могут предоставить государственная миграционная служба, МВД. Есть слухи, что есть коммуникация с большой почтовой компанией. Все органы государственной власти аккумулируют и передают информацию в ТЦК".

В розыске могут оказаться 2 млн мужчин

По словам Николая Максимова, потенциально в розыск могут объявить около 2 млн мужчин соответствующего возраста.

"Я уверен, что этот закон не направлен на то, чтобы полиция в массовом режиме кого-то разыскивала. Полицейские максимум выедут по месту жительства, позвонят по номеру телефона, спросят", – говорит адвокат.

Он добавляет: "Это больше направлено на то, чтобы без вручения повестки людей сразу объявлять в розыск. На сегодняшний день если человек по повестке не явился, то, безусловно, есть розыск. А они сделали так, чтобы все сразу попадали в розыск и всех можно было бы задерживать на улице. Потому что сейчас нельзя задерживать, нет оснований, человек не в розыске. А так 2 миллиона лиц могут потенциально оказаться в розыске, если не обновят данные. На законных основаниях можно будет задерживать на улице".

Ранее сообщалось о том, что в Сети "разнесли" известие о прекращении консульских услуг мужчинам.

Читайте также: