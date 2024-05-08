Мобилизация по-новому: как изменятся проверки ТЦК на улицах

Через 10 дней вступает в силу новый закон о мобилизации, но уже сейчас многие украинцы обсуждают в соцсетях то, какие права и обязанности будут у каждой из сторон этого процесса – военнообязанных и работников ТЦК.

Как предполагается, оповещение населения продолжится в том числе и на улицах. Какие права и обязанности появятся у каждой из сторон – об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал адвокат Николай Максимов, который практикуется в том числе и в вопросах мобилизации.

"По новому закону военнообязанный должен иметь при себе военно-учетный документ. Его нужно предъявить не только по требованию полицейского, но и работника ТЦК. До этого не было требования ношения такого документа и предъявления работникам ТЦК. Но при этом военнообязанного все равно не имеют права задерживать, кроме случаев, если он находится в розыске Национальной полиции. Если находится, то его имеют право задержать, составить админпротокол и доставить в ТЦК", — говорит Николай Максимов.

На уточняющий вопрос о том, кто имеет право задерживать, адвокат отвечает четко: "Только работники полиции. Работники ТЦК ни по старому законодательству, ни по новому не имеют права задерживать ".

По словам адвоката, заталкивание военнообязанного в транспорт работниками ТЦК является незаконным.

"Применять силу имеют право только полицейские. Если же такое происходит со стороны работников ТЦК, то нужно пытаться фиксировать этот процесс на видео. Надо предупреждать работников ТЦК, что это незаконное лишение свободы, незаконное задержание и за это ответственность согласно статьи уголовного кодекса Украины .Я видел множество видео о том, когда привлекалось внимание других людей на улице, то человека отпускали", — говорит адвокат.

К этому он добавляет: "В Украине есть уголовная ответственность за публикацию информации о перемещении ВСУ, техники. Но незаконные действия работников ТЦК снимать можно. Не рекомендуется выкладывать в интернет. Это видео можно прикреплять к заявлению в полицию, ДБР о незаконном задержании".

Если на улице выписывают повестку

По словам адвоката, законность заполнения пустого бланка повестки на улице, а не вручение заранее заполненной повестки – вопрос довольно дискуссионный.

"Есть определенные юридические вопросы к этому. Повестка содержит подпись руководителя ТЦК и туда вписывают данные лица. Этот вопрос уже обсуждался, кто-то пытался писать заявления в правоохранительные органы. Но этот вопрос не решен, так продолжают делать", - говорит Максимов.

Есть ли право на звонок адвокату, правоохранителям и родным

Кроме того, адвокат прокомментировал слухи о том, что у задержанных военнообязанных забирают телефоны, лишая возможности позвонить, например, адвокату или родным.

"Телефон является имуществом человека. Нет права его забирать. ТЦК фактически имеют статус воинских частей, руководство часто принимает решение о том, что телефоны необходимо выключить. Но такая норма тогда должна выполняться всеми лицами, находящимися в помещении ТЦК. За пределами ТЦК военнообязанный имеет право на звонок адвокату, полиции и родным. В любом случае, человеку должны предоставить возможность воспользоваться связью, такое право должно быть обеспечено», – говорит Николай Максимов.

Ранее сообщалось о том, что эксперт назвал вероятное количество мужчин, которых призовут.

Читайте также: