Как обновлять данные в ЦНАПе: надо ли записываться в очередь и сколько ждать

Специалист разъяснила, как работают учреждения в Киеве и стоит ли записываться в электронную очередь.

В социальных сетях активно обсуждают новость о том, что военнообязанным мужчинам, которые хотят обновить учетные данные в столичных ЦНАП, невозможно записаться в электронную очередь, мол, она уже занята на три месяца вперед.

А чтобы обновить данные, нужно простоять в живой очереди несколько часов. Так ли это, ТСН.ua поинтересовался у Натальи Шамрай, директора Департамента (центра) предоставления административных услуг.

Чиновница уверяет, что для военнообязанных, которые хотят обновить учетные данные не нужно записываться в электронную очередь на прием в ЦНАП.

"Услуга по обновлению данных неориентирована на электронную очередь. Конечно, на другие услуги действует такой механизм, потому что электронная очередь - это сервис, который мы можем гарантировать. Но с учетом частых сигналов воздушной тревоги и отключения света, сейчас такой сервис как прием посетителей на конкретный час - мы гарантировать не можем. Поэтому сейчас у нас в приоритете физическое посещение ЦНАП, а не запись на конкретный час приема", - рассказывает ТСН.ua Наталья Шамрай, директор Департамента (центра) предоставления административных услуг.

Она добавляет, что обновление учетных данных занимает более 10 минут, но время ожидания может несколько затянуться.

"Сейчас мы имеем очень большую нагрузку на ЦНАП. Она вызвана не только услугой по обновлению данных военнообязанных, но и другими услугами, которые предоставляются в центрах. Это и обслуживание ВПЛ и очень большая потребность в ID-паспортах для 14-летних детей, которые заканчивают школу. Поэтому у нас достаточно большая общая нагрузка на ЦПАУ. Но в случае с военнообязанными, наши специалисты стараются делать так, чтобы все происходило очень быстро", - добавляет Наталья Шамрай.

Она отмечает, что посетители должны понимать, что в электронную очередь в ЦНАП записываться им не обязательно.

"Нужно только посетить ЦНАП, получить талон электронной очереди, которая организует прием в середине ЦНАП и попасть на прием к специалисту. Конечно, некоторое время нужно подождать. Но ожидание точно не займет часа. Но если кому-то и это очень трудно, то есть альтернатива - "Резерв+". Он загружается на телефон и человеку вообще никуда не нужно ходить. Собственно есть три пути для обновления учетных данных - выбор за гражданами", - заключает Наталья Шамрай.

Ранее мы писали, кому не нужно обновлять военно-учетные данные.

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