Мобилизация по-новому: как накажут тех, кто не обновил данные и не заплатил штраф

В парламенте заявили об ответственности для тех, кто избегает уточнения сведений о себе.

В Верховной Раде пояснили, что ожидает тех уклонистов, которые не обновили данные и впоследствии намерены не платить штрафы за нарушение мобилизационного законодательства.

Эту ситуацию для ТСН.ua прокомментировала народная депутат и член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз.

"Штрафы (от 17 тыс. грн. до 25 тыс. 500 грн.) установлены за нарушение военного учета. То есть это штрафы за необновление данных. В случае, если военнообязанный не обновил данные и не уплатил штраф, остается в "серой зоне", то он считается уклонистом и к нему применяется статья о нарушении закона о мобилизации. Это предусматривает уголовную ответственность, грозит от 3 до 5 лет лишения свободы", – говорит Ирина Фриз.

Источники ТСН.ua среди парламентариев признаются, что пока не могут четко сказать о том, удваиваются ли неуплаченные штрафы, а также какой срок предоставляется для уплаты – 10, 15 дней или больше.

"Если говорить откровенно – происходит чехарда. Несмотря на то, что в законе вроде бы и прописано, но нет четкого понимания о порядке наложения и взимания штрафов", – рассказал нам один из парламентариев.

В свою очередь адвокаты отмечают, что штрафы за нарушение мобилизационного законодательства не удваиваются.

"Эти штрафы устанавливаются решением суда, по протоколу ТЦК или ответственного лица. В случае неуплаты открывается исполнительное производство. Но следует понимать, что исполнительное производство – это еще дополнительные расходы – около 10% от суммы", – говорит адвокат Сергей Старенький.

По его словам, действующее законодательство предусматривает штрафы, которые удваиваются в случае неуплаты и такие, которые не удваиваются. "Удваиваются в случае неуплаты штрафы за нарушение ПДД, но не все", – уточняет Старенький.

"Есть очень много правонарушений, штрафы за которые не удваиваются. Например, хулиганство, распитие спиртных напитков", – говорит адвокат Николай Максимов.

По его словам, уплата штрафа также может означать, что лицо признало совершение правонарушение. К этому адвокат добавляет, что в случае неуплаты штрафа в течение месяца государственные исполнители могут вынуждать человека уплатить необходимую сумму.

Ранее сообщалось о том, какое имущество могут забрать у уклонистов.

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