Мобилизация по-новому: как теперь ТЦК будут искать мужчин

В Украине внедряют новый проект, направленный на поиск данных о военнообязанных, которые могут быть мобилизованы.

Как на днях сообщила на своей странице в Facebook заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, правительство приняло постановление об экспериментальном проекте. По ее словам, он позволит автоматически проверять и актуализировать данные о призывниках, военнообязанных и резервистах.

"Данные касательно всех мужчин от 16 до 60 будут актуализированы через реестры Государственной миграционной службы, Минюста и администрации Государственной пограничной службы. Это поможет избежать ситуаций, когда повестки приходят людям, которые умерли или находятся за решеткой, а также поможет исправить ошибки относительно персональных данных", – сообщила Екатерина Черногоренко.

Как может работать это нововведение и что именно изменится для военнообязанных – об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал адвокат Андрей Межирицкий, специализирующийся, в том числе, и на вопросах мобилизации.

"Это будет выглядеть следующим образом: паспорта граждан Украины, как известно, выдает Госмиграционная служба. Соответственно когда у человека что-то меняется, например, попадает за решетку, теряет гражданство или умирает, самая достоверная информация об этом есть у Государственной миграционной службы. Скорее всего, введен механизм, который позволит двум реестрам обменяться информацией и избежать в реестре "Обериг" наличия "мертвых душ", – говорит Андрей Межирицкий.

К этому он добавляет, что реестры определенным образом будут соединены для того, чтобы работники ТЦК смогли выявить лиц, которых, например, нет в реестре "Обериг".

"Я так понимаю, что будет проведена синхронизация реестров. Есть два реестра. Реестр миграционной службы, куда внесены все граждане Украины по определенным признакам: фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, возможно, идентификационный код. И есть реестр "Обериг". Там тоже содержатся данные на граждан. Эти два реестра будут "наложены" IT-специалистами одни на другой", – говорит Межирицкий.

Далее, по его словам, после анализа программа, компьютер выдаст разбежности о том, что в одном реестре информация есть, а в этом – нет.

"А перечень расхождений будет отработан должностными лицами. Окончательное решение по конкретному человеку тоже будет приниматься должностными лицами", – говорит адвокат.

По словам Межирицкого, лица, по которым будут данные в одном реестре, а не будет в другом – они могут попасть в "красный" список.

"Работник ТЦК будет разбираться, что это за лицо, какая информация есть, есть ли он на учете. Будет приниматься решение об отправке повестки для явки и уточнения учетных данных. Есть случаи, когда в реестре "Обериг" человек значится, а в реестре миграционной службы отмечено, что этот человек уже умер. Уполномоченный работник проверит это, возможно, пошлет запрос в реестр актов гражданского состояния", – рассказывает Межирицкий.

Почему с 16 лет

На вопрос о том, почему решено актуализировать данные и 16-летних, Андрей Межирицкий говорит, что это возраст, когда юноши получают приписное свидетельство и когда их приписывают к определенному призывному участку.

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