Мобилизация по-новому: какие проблемы от повесток "Укрпочтой" и кому придут первые

Повестки, сгенерированные в электронном реестре, уже начали рассылаться военнообязанным через "Укрпочту". Известно, что с 17 сентября отправлено 6000 таких повесток.

ТСН.ua выяснял, кто станет получателем повесток – все военнообязанные или только те, кто обновил учетные данные. А также о каких проблемах с вручением повесток отмечают правоведы.

Кто первым получит новые повестки?

По словам адвоката Тамилы Алексик, данные для генерации повесток, скорее всего, были получены из открытых реестров и "Дії", к которым есть доступ у Минобороны.

Специалист добавляет, что первые повестки от "Укрпочты" получат те военнообязанные, которые обновили свои данные до 16 июля.

"Думаю, что первыми будут те, кто обновил данные — потому что информация о них есть в ТЦК и СП. Их искать не нужно. А вот информацию о людях, которые не обновили данные, нужно искать, путем генерирования информации в "Дії", где много кто зарегистрировался или в других реестрах. То есть здесь еще нужно, как говорится, напрячься и поработать, чтобы выявить таких лиц", – рассказывает ТСН.ua адвокат Тамила Алексик.

Мобилизация в Украине/Коллаж ТСН.ua

Забываем о повестке в руки и под роспись

Многие украинцы полагают, что повестку по-прежнему должны обязательно вручить человеку в руки под личную подпись. Но это уже не так.

"Порядок вручения повесток прописан в Постановлении Кабмина №560 в него внесли немало изменений. И по этому документу, меня больше всего тревожит пункт об особенностях вручения повесток – если лицо не получило повестку лично или его не было по месту регистрации, то считается, что человек все равно получил повестку. Именно это в ближайшем будущем создаст немало проблем", – уверяет Тамила Алексик.

Адвокат добавляет, что теперь надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в ТЦК и СП являются:

Получение почтовой отправки с подтверждением этого факта

Отказ получить почтовую отправку с соответствующей отметкой об этом

Проставление отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица, уведомленного этим лицом ТЦК при уточнении своих учетных данных.

Проставление отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке, если это лицо не уведомило ТЦК другой адрес места жительства.

Стучать в дверь уже не будут

Адвокат отмечает, что отправка повесток заказными письмами через "Укрпочту" повлечет за собой много проблем для украинцев.

"Я очень сомневаюсь, что кто-то будет ходить и вручать письма с повестками военнообязанным или стучать к ним в дверь. Также вряд ли – это будут сообщения на телефон, потому что для этого нужно иметь контакты всех призывников от 18 до 60 лет. Поэтому я думаю, что это будет соответствующая процедура, которая предусмотрена "Укрпочтой" — сообщение о вручении. Письмо будет храниться на почте и у него будет определенный срок хранения, когда человек должен за ним прийти", – объясняет Тамила Алексик.

Вернулся из командировки и стал уклонистом

Адвокат отмечает, что такой порядок вручения повесток не учитывает важных обстоятельств, которые могут возникать у граждан.

"Например, мужчине посылают повестку по почте по месту регистрации, где он действительно проживает. И этот человек совсем не отказывается получать повестку и прийти в ТЦК и СП. Но в момент поступления повестки мужчина находился в командировке и имеет официальный документ, который это подтверждает. Кстати, некоторые командировки, особенно международные, могут продолжаться месяц и больше. А после того как человек вернется из командировки, он узнает, что его записали в список уклонистов с кучей всех соответствующих проблем. Но временная смена места жительства и служебная командировка – разные вещи", – отмечает Тамила Алексик.

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Заставят регулярно посещать почту

Адвокат добавляет, что почему-то этот момент не учли законотворцы во время подготовки закона о мобилизации, а именно более действенного механизма вручения повесток.

"Такое впечатление, что цель одна — разослать как можно больше повесток, а что будет дальше никого не волнует. Но, на самом деле, граждане их не получат, потому что за повесткой людей заставляют иди — сначала к почтовому ящику, где теоретически должно быть сообщение о вручении рекомендованного письма с повесткой, а потом еще в отделения почты, чтобы ее забрать. А не придешь – ты уклонист, со всеми последствиями", – подчеркивает Тамила Алексик.

Массовые обжалования и силовая мобилизация

Специалист прогнозирует, что после массовой рассылки повесток по почте у адвокатов начнется настоящий бум по документальному подтверждению, что человек физически не мог получить повестку, поскольку находился в командировке или находился в больнице.

"Если человек заболел и попал в больницу, как он может посетить почтовое отделение, чтобы забрать письмо с повесткой? Он даже не знает о ее существовании. Человек может находиться после операции или находиться на стационарном лечении. Он не отказывается получить повестку, поэтому будет обжаловать такое решение в судебном порядке, хотя на это придется потратить немало времени и здоровья. Другой вопрос – для чего все это делается. Думаю, что цель одна – усиление силовой мобилизации. А вот будет ли от этого польза – большой вопрос", – заключает Тамила Алексик.

Мобилизация в Украине/Коллаж ТСН.ua

Что говорят народные депутаты?

О проблемах с рассылкой повесток через "Укрпочту" заговорили и в Верховной Раде. Народный депутат Игорь Фрис, рассказал, что на прошлой неделе, его дочери пришло налоговое требование по погашению долга за налог на недвижимость.

Хотя дочь, по словам депутата, каждый год его платит, а в этом году ей даже сообщение не пришло на реальный адрес.

"Вместо этого сообщение пришло на другой адрес, мой, где дочь не прописана и не проживает уже много лет. Выяснилось, что "Укрпочта" поставила отметку о том, что дочь не проживает по своему реальному адресу, не прописана там и письмо от налоговой не получила. Вот такая коллизия. Но дело в том, что схожая процедура предусмотрена и в законе о мобилизации в части вручения повесток по почте", – рассказывает ТСН.ua Игорь Фрис, народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам деятельности органов юстиции, органов исполнения наказаний и пробации комитета ВРУ по правовой политике.

Чем угрожает не та отметка на почте

Игорь Фрис добавляет, что подобные действия на "Укрпочте" могут угрожать тем, что военнообязанным будут ставить отметки, что они не получали повесток и не проживают по указанным адресам.

"А это повлечет за собой одновременное право органов ТЦК обращаться в суд о принудительном поводе такого лица и ограничении его в праве управлять транспортным средством, а в дальнейшем, в случае несостоятельности оплатили штраф 17-25 тысяч гривен за нарушение закона о мобилизации, органами исполнительной службы будут налагать аресты на счета и недвижимость таких граждан", – объясняет народный депутат.

Он добавляет, что человек даже не будет подозревать, что кто-то его куда-то вызывает. Повестку уже никто под личную роспись не принесет, а на почте они будут отмечаться как неполученные, что позволит ТЦК применять процедуру превентивного принуждения для таких лиц и в дальнейшем обременения их счетов и недвижимости.

Мобилизация в Украине/Коллаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

Хаос из-за отметки о получении

Народный депутат говорит, что прогнозирует фантастическую нагрузку на судебную систему и органы исполнительной службы.

"Я даже не подберу слов, какой большой может быть эта нагрузка. Ведь для органов ТЦК – это прямая обязанность применять соответствующую процедуру в случае неполучения повестки или в случае отказа лица от принятия повестки. Военкомы сразу будут включать принудительную процедуру, то есть человека, который бы сам пришел в ТЦК, туда могут привезти силой", – отмечает народный депутат.

Суды завалят обращениями от ТЦК

Игорь Фрис добавляет, что когда принимался закон о мобилизации, он предупреждал коллег-депутатов о возможных последствиях.

"Но меня никто из коллег не слушал, говорили: "вперед, вперед, побежали дальше". Поспешили. Теперь, когда все это дойдет до реальной массовой рассылки повесток, может случиться так, что большое их количество окажется неполученными или возвращенными в ТЦК, из-за неполучения, или из-за отсутствия лица по месту регистрации. Думаю, уже через месяц ТЦК ждет космическая нагрузка, будет массовый вал обращений в суд по таким повесткам. Суды будут завалены обращениями от ТЦК и обеспечительных процедур по наложению арестов", – заключает Игорь Фрис.

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