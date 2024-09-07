Мобилизация по-новому: какие "закрытые двери" ждут уклонистов в будущем

В Украине выросло количество уклонистов, приговоренных судами к реальным срокам отбывания наказания.

Об этом в комментарии для ТСН.ua сообщил адвокат Роман Симутин, который специализируется в том числе и в вопросах мобилизации.

По его данным, количество таких приговоров выросло в разы. Как правило, суды наказывают нарушителей мобилизационного законодательства тремя годами лишения свободы. Как отмечают юристы, такая судимость в дальнейшем, после отбывания наказания, во многих случаях "закрывает двери" для ранее судимого.

"Вообще человек с судимостью не сможет устроиться на какую-либо государственную службу. Как показывает анализ ситуации, если раньше суды давали в 10%-15% реальные сроки наказания, то сейчас 50%-60%. То есть в разы увеличилась доля людей, которые получают реальные сроки наказания", – говорит Симутин.

В свою очередь, бывший глава Государственной пенитенциарной службы, адвокат Сергей Старенький говорит, что получившие реальные сроки отбывают наказание в учреждениях с общим уровнем безопасности.

"Раньше это называлось общим режимом. Это обычная колония без усиленного надзора. Что касается увеличения количества вынесения приговоров с реальным сроком наказания: была позиция Верховного суда. В ней отмечается, что наказание условным сроком не соответствует цели наказания. По мнению суда, другие люди берут пример. – уклонился от военной службы и фактически не понес наказание. То есть уклонился повторно от военной службы. Поэтому и увеличилось количество приговоров, когда применяются реальные сроки", - говорит Старенький.

Как повлияет судимость на дальнейшую судьбу

По данным адвокатов, несмотря на то, что количество таких осужденных растет, судимость скорее всего повлияет в дальнейшем на их жизнь.

"Если говорить о том, сможет ли такое лицо с судимостью занимать должность на государственной службе, то, скорее всего, нет. Работа в правоохранительных органах также для него будет закрыта. Как и все, что связано с государственной тайной. На государственной службе и в правоохранительных органах проводится служебная проверка до 5 колена. Но если говорить о частных предприятиях, то здесь все будет зависеть от работодателя. В частном секторе ситуация мягче. Каких-либо других ограничений для человека нет", - говорит адвокат Екатерина Анищенко.

Адвокат Андрей Межирицкий, также неоднократно комментировавший тему мобилизации, говорит, что в Украине есть некоторые должности, на которые бывший осужденный не сможет попасть.

"Для доступа на государственную службу нужно предоставить справку об отсутствии судимости. Такая справка формируется по состоянию на сегодняшний день. Если человек будет претендовать на работу в ГБР, НАБУ, других правоохранительных органах, то там будет проводиться полная проверка и будет заказываться полная справка. И вот там информация о судимости будет, после чего появятся ограничения", — говорит Андрей Межирицкий.

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Ранее сообщалось о том, что Сырский объяснил, почему мобилизованные направляются на фронт без должной подготовки.

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