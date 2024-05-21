Мобилизация по-новому: какое имущество могут забрать у уклонистов

После вступления в силу нового законодательства о мобилизации и штрафах, в Украине начали активно обсуждать перечень имущества, которое уполномоченные органы не могут изъять в случае, если должник не уплатил штраф.

В то же время многие адвокаты, которые практикуются в том числе и в вопросах мобилизации, напоминают, что в случае неуплаты штрафа имущество уклониста, как и любого должника, может быть арестовано, изъято и реализовано на государственном онлайн-аукционе "СETAM", из вырученной суммы вычтут сумму штрафа, а остальное вернут владельцу. По данным юристов, арестовать могут как недвижимость, так и бытовые вещи.

Как выяснил ТСН.ua, по состоянию на данный момент на этом аукционе, который работает с 2014 года, реализуется множество лотов, которые до недавнего времени были еще имуществом должников. Например, на днях в соцсетях пользователи распространили информацию, что государственной исполнительной службой Николаевской области реализуется нестандартный лот – упаковка дрожжей. На сайте аукциона "CETAM" действительно есть такое предложение, стартовая цена этого товара – 5 гривен. Видимо, исполнители арестовали эту упаковку дрожжей, потому что ничего другого арестовать возможности не было.

На аукционе реализуются и более ликвидные вещи – одежда должников, бытовая техника, посуда.

Из-за того, что с момента вступления в силу нового мобилизационного законодательства прошло достаточно мало времени, арестованного имущества уклонистов на этом аукционе нет.

"Должниками в исполнительных производствах являются физические и юридические лица, с которых на основании решения суда взимается задолженность. В том числе за неуплату долгов по алиментам, невыплате заработной платы работодателем и другим финансовым обязательствам. Преимущественно это задолженность, возникающая на основании кредитных договоров и договоров займа", — сообщили ТСН.ua в пресс-службе "CETAM".

Кроме этого, в "CETAM" добавили следующее: "На аукционе можно встретить лоты по стартовой цене менее одной гривны, так и лоты, которые стоят миллиарды гривен. В частности, заводы, самолеты, суда, ТРЦ и т. д. Обычно покупка такого лота зависит в первую очередь от заинтересованности покупателей в нем".

Что конфискуют сейчас у должников:

Среди имущества, которое было конфисковано у должников и реализуется, есть немало такого, продажа которого способна удивить.

Например, сейчас на этом аукционе продается арестованная паровая швабра, которая уже была в использовании. Ее цена – 150 грн., швабра арестована Центральным отделом ГИС в г. Николаеве.

На онлайн-аукционе продается швабра, которую конфисковали у должника. Фото: setam.net.ua

Государственные исполнители Хмельницкой области арестовали радиоприемник одного из должников. Этот товар также реализовали на онлайн-аукционе, за него просили и выручили 90 гривен.

Как указано на сайте онлайн-аукциона, кроме таких мелочей как конфеты, посуда, одежда, реализовывались телевизоры, ноутбуки, домашние кинотеатры, мебель, которая недавно принадлежала должникам.

Ранее сообщалось о том, кому не нужно идти в ТЦК по новому закону о мобилизации.

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