Мобилизация по-новому: когда и кому суды разрешают не платить штрафы ТЦК

Адвокат назвал условия, при которых могут или не могут быть оштрафованы военнообязанные.

В Украине сейчас отменяется 88% штрафов от ТЦК. Такие данные на днях привел сервис мониторинга судебного реестра Опендатабот, ссылаясь на конкретные решения.

Среди наиболее распространенных причин, по которым судьи отменяют такие штрафы, эксперты указывают на отсутствие доказательств и нарушение процедуры, а также штраф по норме, несуществующей на момент нарушения.

Представители Опендатабота приводят следующие данные: "По меньшей мере 34 дела с требованием украинцев обжаловать штрафы от ТЦК рассмотрели украинские суды с момента внедрения новых норм по нарушению правил военного учета. В большинстве из них — а именно по 30 делам — суды приняли решение в пользу истцов и отменили штрафы. По четырем делам суды отказали гражданам и оставили штрафы в силе».

Кроме этого, мониторинговый сервис отмечает: "Наибольшее количество отмен касаются нарушений, которые произошли до вступления в действие изменений в законе. Суды учитывают, что закон не имеет обратного действия — соответственно, не позволяет наказать за давнее правонарушение по новым правилам. Так, в частности, произошло и в единственном сейчас деле в реестре, где штраф от ТЦК оспаривала женщина, медик по специальности. На момент, когда истец получала медобразование, обязанности становиться на учет не было - поэтому суд отменил этот штраф".

Детали новых судебных реалий в комментарии для ТСН.ua рассказал адвокат Роман Симутин, специализирующийся в том числе и в вопросах мобилизации.

" Отсутствие доказательств – это, например, такая ситуация, когда повестка направлялась заказным письмом, но нет подтверждения получения. Ситуация, когда утверждается, что повестка вручалась, но на самом деле не вручалась. То есть нет доказательств ", – разъясняет Симутин.

По словам адвоката, несуществующая на момент нарушения норма тоже дает основания обжаловать штраф.

"Например, повестка была выписана гражданину в апреле и он не явился тогда в ТЦК. А если появился, например, в июне (когда начало действовать новое законодательство – Ред), то к нему применяется норма, которая начала действовать в мае", – говорит Симутин.

К этому он добавляет: "В дальнейшем обжаловать штрафы не будет легкой задачей. Все зависит от того, как ТЦК будут излагать объективную сторону, что будут указывать и на что будут ссылаться, что будут указывать в качестве нарушения ".

Кроме этого, Симутин отмечает, что в случае отправки повестки заказным письмом должностные лица должны предоставить в качестве доказательства отправки "корешок" повестки. "Бывает такое, что его не предоставляют", — уточняет адвокат.

Резюмируя, адвокат говорит, что, по его информации, первые повестки по почте уже отправлены.

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