Мобилизация по-новому: кого ограничат в праве управлять автомобилем и как будет действовать ТЦК

Юрист рассказала, как будет действовать механизм ограничения и на что стоит обратить внимание.

После того, как в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации в социальных сетях, появилось немало информации о наказании для уклонистов. Распространяются слухи, что после неуплаченных штрафов у лиц, уклоняющихся от обновления учетных данных и посещения ТЦК, будут отбирать автомобили.

Юристы категорически отрицают такую информацию и отмечают, что наказать уклонистов могут лишь ограничением права пользоваться автомобилем.

Эксперты отмечают, что с 18 мая вступили в силу ряд законодательных актов по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета.

Как будут действовать в ТЦК

Так, в частности, Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации дополнили статьей 27, на основании которой во время мобилизации введена новая мера влияния в отношении граждан — временное ограничение в праве управления транспортным средством в судебном порядке.

"В новелле говорится, что в случае нарушения гражданином правил военного учета и законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации руководитель ТЦК и СП обращается в органы полиции относительно совершения последними административного задержания правонарушителя и доставления его в ТЦК", — рассказывает ТСН.ua Елена Ресенчук, юрист ОО "Правозащитная группа "Сич".

Эксперт отмечает, если же полиция сообщает ТЦК и СП о невозможности задержания и доставки гражданина, руководитель ТЦК в течение 5 дней направляет гражданину заказным письмом с уведомлением о исполнении обязанности военнообязанным, резервистом.

10 дней, чтобы прийти добровольно

"У гражданина есть 10 дней на добровольное исполнение требований, указанных в документе, а в случае их невыполнения ТЦК обращается в суд с иском о временном ограничении такого гражданина в праве управления транспортным средством во время мобилизации – на срок до исполнения или отзыва такого требования", — объясняет Елена Ресенчук.

На что следует обратить внимание

По словам юриста, Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" внесены изменения также и в Кодекс административного судопроизводства, который дополнен статьей 283-2, регламентирующей особенности производства по таким делам.

"Среди процессуальных норм, я считаю, есть та, на которую необходимо обратить особое внимание, это срок обращения ТЦК и СП в суд с таким иском", — подчеркивает юрист.

Когда ТЦК может обратиться с иском в суд

Так, согласно части 2 упомянутой статьи иск подается в суд первой инстанции в течение 30 дней со дня возникновения оснований, дающих ТЦК и СП право на предъявление исковых требований в соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

"В свою очередь, момент возникновения такого основания есть следующий день после истечения 10-дневного срока, когда такое лицо было уведомлено о соответствующем требовании", — объясняет Елена Ресенчук.

При этом днем вручения требования согласно закону считается день его получения (отказа от получения) под расписку или день проставления в почтовом сообщении отметки о невозможности вручения требования гражданину.

Ограничение на вождение авто не станет массовым

По словам Елены Ресенчук, не важно, получил ли человек это требование, или не получил – право обращения в суд в ТЦК и СП все равно возникает после получения от оператора почтовой связи любой отметки на почтовом отправлении.

"Итак, тот факт, что существует достаточно ограниченный срок, установленный для ТЦК и СП относительно обращения в суд, и учитывая большую нагрузку на эти органы, не исключается вероятность того, что нововведенное мероприятие влияния на граждан — временное ограничение в праве управления транспортным средством в судебном порядке – не приобретет массовый характер", — заключает юрист.

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