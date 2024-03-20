Мобилизация по-новому: кому разрешат стучать в дверь с повесткой

В правительственном законопроекте о мобилизации, правки к которому обсуждаются, речь идет об увеличении штрафов за нарушение, но будут ли они на уровне 100 тыс. грн. или 200 тыс. грн. – на этот вопрос у парламентариев пока нет однозначного ответа.

"Было об увеличении штрафов, но таких сумм не видела. О мерах воздействия — они обсуждались на одном из первых заседаний", — рассказала в комментарии для ТСН.ua представительница "Европейской солидарности" в Комитете нацбезопасности Ирина Фриз.

И продолжила: "Предполагалось, что работники ТЦК и СП из-за неявки (военнообязанного – Ред.) после оповещения могут подавать в административный суд. По решению суда к человеку, который не явился в ТЦК, могут применяться так называемые меры воздействия: ограничения на вождение транспортным средством, или блокирование счетов, или ограничение перемещения, выезда за границу. Непосредственно по отношению к этой правке – была отклонена возможность для представителей ТЦК и СП использовать такие меры воздействия, ведь они были прописаны не четко с точки зрения возможности применения. То есть не было понятно, в каком количестве будут применять. Одна, две или сразу все три меры, которые были изложены в предложении".

По словам Ирины Фриз, не были установлены четкие сроки, на какой срок будут применяться эти меры.

"И ключевое, что было нарушением кодекса административного судопроизводства – это то, что были фактически нивелированы сроки подачи гражданином апелляционного обжалования на решение административного суда. Это нарушение Конституции, ведь каждый человек имеет право на защиту. Поэтому все это как меры влияния было пока отклонено", — добавила народная депутат.

Будут ли электронные повестки

На этот вопрос Ирина Фриз ответила так: " Почти единогласно комитет был против внедрения в качестве обязанности электронного кабинета (военнообязанного – Ред.). Было принято решение, что это будет правом, возможностью для человека в возрасте от 18 до 60 лет после объявления военного положения переподтвердить свои персональные данные то ли через ЦНАП, то ли через ТЦК и СП, то ли через электронный кабинет, если гражданин согласился его сделать. То есть это право, а не обязанность. Также было отклонено понятие направления электронных повесток в электронный кабинет ”.

По словам Ирины Фриз, 19 марта была поддержана "достаточно качественная норма об обязательстве государственных райадминистраций осуществлять уведомления по ОТГ с населением до 10 тыс".

"Сделано для того, чтобы этого не делали старосты, которые вынуждены были разносить повестки. Также были откорректированы позиции по изъятию транспортных средств у предприятий. Было предложено, чтобы были установлены четкие критерии, а также предельный процент по изъятию транспортных средств. Для того, чтобы не происходило такого, что у одного предприятия изымают все, а у других все остается. Сейчас мы остановились на 1505 правке. Завтра комитет продолжит работу над этим законопроектом. Я надеюсь, что на следующих неделях законопроект будет подготовлен комитетом к рассмотрению во втором чтении непосредственно в зале парламента", — уточнила парламентарий.

И резюмировала: "Для того чтобы осуществлять качественную мобилизацию, нужно несколько вещей: профессиональная подготовка, мотивационный фактор и изменение информационной политики государства по отношению к тому, чем является мобилизация для существования украинской нации в будущем, обеспечение всем — от формы до продуктов питания и оружием. Если все это есть налицо, то вопрос мобилизации не приобрел бы такой резонанс, который постоянно возмущает общество ”.

Ранее сообщалось о том, имеют ли право военкомы заходить в жилье.

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