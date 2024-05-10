Мобилизация по-новому: кто может уехать за границу и что для этого нужно

ТСН.ua выяснил, кто имеет право на выезд за границу.

В Украине снова продолжили действие военного положения и мобилизации. А от 18 мая заработает новый закон о призыве в армию во время войны.

Кто из мужчин имеет право пересечения границы в условиях военного положения – в материале ТСН.ua.

Правительство планирует внести "определенные изменения" по пересечению границы

Сейчас Государственная пограничная служба сообщила, что из-за принятия закона о мобилизации, Кабмин может внести изменения относительно пересечения границы, однако какие именно - сейчас неизвестно.

"В законодательстве прописано, что правительство должно привести свои нормативные документы в соответствии с требованиями закона о мобилизации. Я не могу точно сказать, какие они будут, кого они будут касаться. Но из-за того, что в статью 23 закона о мобилизации и мобилизационной подготовке были внесены изменения относительно условий отсрочки от призыва, то следует ожидать, что определенные, хоть и не кардинальные изменения, но могут быть внесены", - сказал в начале мая 2024 года спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Кто из мужчин имеет право на выезд за границу во время военного положения

За границу без проблем могут ехать мужчины старше 60 лет, поскольку в Украине возраст военнообязанных — от 18 до 60 лет.

Что касается граждан призывного возраста, то здесь есть ряд лиц, имеющих право выезда за границу, в частности:

Мужчины, близкие родственники которых (жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабка, родные (полнородные, неполнородные) братья или сестры) погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции или при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии российской федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения. В таком случае нужно иметь надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие родственные связи и факт гибели или пропажи без вести близких родственников. Также человек может показать пограничникам справку об отсрочке от призыва на военную службу (соответствующая отметка в военно-учетных документах), которая выдается территориальным центром комплектования и социальной поддержки по месту жительства (пребывания) военнообязанного гражданина Украины.

(жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабка, родные (полнородные, неполнородные) братья или сестры) во время проведения антитеррористической операции или при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии российской федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения. В таком случае нужно иметь надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие родственные связи и факт гибели или пропажи без вести близких родственников. Также человек может показать пограничникам справку об отсрочке от призыва на военную службу (соответствующая отметка в военно-учетных документах), которая выдается территориальным центром комплектования и социальной поддержки по месту жительства (пребывания) военнообязанного гражданина Украины. Если мужчина исключен из военного учета, в частности речь идет о таких случаях:

Исходя из положений п. 2-6 Правил и абз. 3 ч. 1 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" ( если лицо в установленном порядке оформило инвалидность). Исходя из положений п. 2-6 Правил и абз. 16 ч. 1 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (в отношении лица, снятого с военного учета на основании решения ВВК о непригодности к военной службе с исключением из военного учета ). Однако здесь есть исключения — мужчины, имеющие документы из территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с отметкой/записью "снят с военного учета" — данная отметка/запись не подтверждает ни инвалидность, ни непригодность военной службы в военное время; Ограничены пригодные в военное время – не могут пересекать границу.

Если человек временно непригоден к военной службе. Для этого пограничникам нужно предоставить документ, что военнообязанный, признанный в установленном порядке лицом с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии является временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии).

Если мужчина является отцом трех и более детей. Для этого он должен предоставить документы, что он является отцом детей, в частности — свидетельства о рождении, выписка из решения суда, удостоверение многодетного отца. Мужчине можно пересекать границу без детей, при наличии указанных документов или их нотариально заверенных копии. Если родители не в браке – мужчина должен предоставить документы о том, что он обеспечивает своих детей и не имеет задолженности по алиментам.

Для этого он должен предоставить документы, что он является отцом детей, в частности — свидетельства о рождении, выписка из решения суда, удостоверение многодетного отца. Мужчине или их нотариально заверенных копии. Если родители не в браке – мужчина должен предоставить документы о том, что он обеспечивает своих детей и не имеет задолженности по алиментам. Если мужчина самостоятельно воспитывает ребенка. Для этого необходимо предоставить следующие документы: свидетельство о рождении ребенка (детей); свидетельство о смерти матери ребенка; решение суда о лишении матери родительских прав; решение суда о признании матери без вести отсутствующей; решение суда об объявлении матери умершей.

Для этого необходимо предоставить следующие документы: свидетельство о рождении ребенка (детей); свидетельство о смерти матери ребенка; решение суда о лишении матери родительских прав; решение суда о признании матери без вести отсутствующей; решение суда об объявлении матери умершей. Если у мужчины есть группа инвалидности – для этого нужно иметь с собой подтверждающие это документы. Если гражданин Украины такие документы получил за границей, то уехать из страны при их наличии невозможно.

– для этого нужно иметь с собой подтверждающие это документы. Если гражданин Украины такие документы получил за границей, то уехать из страны при их наличии невозможно. Если мужчина сопровождает ребенка с инвалидностью или лицо, нуждающееся в постоянном уходе . Также если ребенок тяжелоболен, с врожденными пороками развития и болеет редкими орфанными заболеваниями.

. Также если ребенок тяжелоболен, с врожденными пороками развития и болеет редкими орфанными заболеваниями. Если мужчина – это военный, который едет на лечение за границу.

Если мужчина постоянно проживает за границей. Для этого нужно:

для лиц, выезжающих впервые – штамп об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства; для лиц, постоянно проживающих за границей – штамп об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства и отметка (штамп) о взятии на постоянный консульский учет в зарубежном дипломатическом учреждении Украины или пребывание такого гражданина на постоянном консульском учете подтверждается справкой о пребывании на консульском учете, которая формируется с использованием средств ведомственной информационной системы Министерства иностранных дел Украины.

Забронированные на работе мужчины имеют право на выезд за границу, если они предоставят командировочные документы и другие документы, предусмотренные законодательством.

имеют право на выезд за границу, если они предоставят командировочные документы и другие документы, предусмотренные законодательством. Если мужчина является водителем или волонтером. Для этого необходимо предоставить следующие документы:

соответствующих решений о выезде за пределы Украины, выполнении правил пересечения государственной границы Украины и при наличии информации о лице в соответствующей информационной системе, администратором которой является Укртрансбезопасность "Шлях". Решение о выезде за пределы Украины водителей, осуществляющих перевозку для нужд Вооруженных Сил, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, а также медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами принимается Мининфраструктуры или областными, Киевской городской военными администрациями при наличии соответствующего обоснования относительно объемов грузов и количества транспортных средств, необходимых для их перевозки, в письмах любого из таких органов, предприятий, учреждений, организаций, учреждений: военных, правоохранительных органов; военных администраций; медицинских учреждений; отправителей или получателей гуманитарной помощи.

Кроме того, чиновники, народные депутаты, депутаты местных советов, судьи, прокуроры, государственные служащие, забронированные за соответствующими органами работники и другие определенные категории лиц пересекают государственную границу на основании соответствующих решений о служебных командировках.

Ранее сообщалось о том, что эксперт назвал вероятное количество призванных мужчин.

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