Мобилизация по-новому: на войну могут отправить даже с группой инвалидности

Мужчины с третьей группой инвалидности могут служить в армии, а на фронте становится больше женщин.

В Украине продолжается общая мобилизация и все больше мужчин, ранее не признаваемых пригодными, теперь пригодны к военной службе. В армию активно идут женщины и воюют они — наравне с мужчинами. Как изменились правила мобилизации и кого теперь могут отправить на защиту страны?

Об этом говорится в обзоре Виктории Гнатюк на YouTube-канале ТСН.ua.

С какими болезнями мобилизуют

В Минобороны расширили список болезней, с которыми теперь могут мобилизовать. Пригодными будут признавать всех, у кого, например, клинически излеченный туберкулез, вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций, бессимптомный ВИЧ, определенные заболевания эндокринной системы и т.д.

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В военном ведомстве уверяют, что людей с болезнями, не позволяющими по состоянию здоровья исполнять обязанности военной службы, не будут мобилизовать в армию. В то же время, в случае длительной ремиссии (3–5 лет), которая подтверждается лабораторным исследованием, будет применен индивидуальный подход и принято индивидуальное решение. Мол, утверждают в Минобороны, такие люди и до внесенных изменений в приказ служили в ВСУ на разных должностях – в подразделениях обеспечения или учебных центрах.

Под мобилизацию могут попасть также мужчины, имеющие 3-ю группу инвалидности. Согласно ч.2 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" лица с инвалидностью в особый период могут быть призваны на военную службу, впрочем, только по их согласию и только по месту жительства.

Что говорят адвокаты

Некоторые адвокаты говорят, что нет ничего катастрофического в том, что мужчина с третьей группой инвалидности пойдет в армию. Как отметил адвокат Иван Либерман, это легкая инвалидность, то есть она предусматривает и легкие нарушения здоровья, с которыми человек все же может воевать. Мобилизация мужчины не означает, что он попадет в штурмовую группу и пойдет на "ноль". Рук часто не хватает и в тылу.

Существует также предположение, что некоторые мужчины могли подделать себе группу ради соцвыплат, льгот, поездок в санатории и т.д.

Другие адвокаты считают, что такие поправки к закону – полный беспредел.

В армии больше женщин

По официальным данным от Минобороны, количество военнослужащих за два года выросло в 3,5 раза. Сейчас в украинской армии служит 43 тысяч женщин.

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Такой рост произошел благодаря отмене всех ограничений в отношении женщин-военнослужащих. К примеру, ранее контракт на прохождение военной службы заключался женщинами в возрасте от 18 до 40 лет, тогда как у мужчин такого ограничения не было.

Кроме того, если раньше женщины могли быть в армии только медиками, связистами, бухгалтерами, делопроизводителями или поварами, то сейчас женщина в армии может быть и водителем, и гранатометчиком, заместителем командира разведгруппы и командиром БМП, ремонтником, пулеметчиком и даже снайпером. .

Кроме того, продолжительность декретного отпуска, определенная в медицинском заключении, засчитывается в срок выслуги в воинском звании.

История Ксени

Женщины теперь могут получать военное образование всех уровней и имеют с мужчинами в армии равные права. Одна из таких – Ксена из Верховины. Ей всего 20 лет и она пулеметчица 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

Больше года девушка защищала Украину в самом аду, на передовой. Рыжеволосую девушку с двумя косичками поначалу боевые товарищи не воспринимали как бойца. Всячески пытались убедить, чтобы она не шла на позиции. Но Ксена упорно доказывала, что она может и хочет выполнять задачи наравне с мужчинами. А в перерыве между боями еще и писала стихи.

Девушка таки получила себе место на передовой, стояла бок о бок с другими защитниками, пока не получила тяжелое ранение. В результате Ксена временно потеряла зрение, но не боевой дух.

Мобилизация женщин

Сейчас в Украине введена обязательная постановка на военный учет женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование. В то же время начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Владимир Фитьо, комментируя эту информацию, отметил, что это не означает, что всех женщин заберут на фронт. Постановка женщин на военный учет не имеет ничего общего с мобилизацией.

"Сейчас женщины-медики просто встают на военный учет, но это не означает мобилизацию. Это для всеобщего успокоения. Это для того, чтобы выполнить требования законопроекта о военном учете", — пояснил он.

Также женщинам не ограничивают выезд за границу. Такие ограничения действуют только для некоторых категорий государственных служащих и должностных лиц.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Мобилизация по-новому! Отправлять на войну теперь будут и с группой инвалидности"

Напомним, в Украине предлагают убрать предельный возраст пребывания на военной службе. В настоящее время он составляет 60-65 лет. Соответствующий законопроект №10084 зарегистрировали в Верховной Раде.

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