Мобилизация по-новому: обновить данные в ТЦК оказалось недостаточным

Некоторые из военнообязанных, обновивших свои данные, недавно получили уведомления о том, что у них обнаружены нарушения военного учета — об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал адвокат Роман Симутин, специализирующийся в том числе и в вопросах мобилизации.



"Даже у тех, кто раньше обновил свои военно-учетные данные, появилось уведомление о том, что выявлено нарушение правил военного учета. И есть требование явиться в ТЦК. А на основании чего явиться в ТЦК? То есть что нарушили — это вопрос", — говорит Роман Симутин.



По словам Симутина, ему лично известно о нескольких подобных случаях от своих клиентов.



При этом адвокат уточняет: "Возможно часть этих мужчин не проходили ВЛК, но суть не в том. Суть в том, что человек вызывается повесткой и то, как было установлено, что нарушены правила военного учета".



По данным Симутина, последствия такого извещения могут быть следующими: " Когда человек, например, на блокпосте показывает выписку из Резерв+, то проверяющий смотрит в "Оберег", где также есть оповещение о нарушении правил военного учета. А это формальное основание для задержания .То есть придумали способ вызвать не повестками, а другим способом. Последствие — человек не может нормально ездить".



Резюмируя, адвокат говорит следующее: "Тот факт, что мужчина добросовестно и своевременно уточнил свои персональные данные, уже не будет иметь значения".

В цифровой команде Министерства обороны для ТСН.ua рассказали, что перечень правил военного учета достаточно объемен.



"В частности, нарушением считается игнорирование направления на ВВК, игнорирование повестки, в том числе и боевой повестки. Обновление данных не является единственной обязанностью граждан ", — уточнили нам в Министерстве обороны.

Мобилизация сквозь века: чем современная армия отличается от УПА

Ранее сообщалось о том, что Зеленский сделал заявление о снижении мобилизационного возраста.

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