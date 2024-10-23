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Мобилизация по-новому: обновить данные в ТЦК оказалось недостаточным

Мобилизация по-новому: обновить данные в ТЦК оказалось недостаточным

По словам адвоката, мужчины, обновившие данные, получают странные уведомления. Коллаж ТСН.ua

По данным адвоката Романа Симутина, некоторые из мужчин, обновивших данные, получают странные уведомления.

Некоторые из военнообязанных, обновивших свои данные, недавно получили уведомления о том, что у них обнаружены нарушения военного учета — об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал адвокат Роман Симутин, специализирующийся в том числе и в вопросах мобилизации.

"Даже у тех, кто раньше обновил свои военно-учетные данные, появилось уведомление о том, что выявлено нарушение правил военного учета. И есть требование явиться в ТЦК. А на основании чего явиться в ТЦК? То есть что нарушили — это вопрос", — говорит Роман Симутин.

По словам Симутина, ему лично известно о нескольких подобных случаях от своих клиентов.

При этом адвокат уточняет: "Возможно часть этих мужчин не проходили ВЛК, но суть не в том. Суть в том, что человек вызывается повесткой и то, как было установлено, что нарушены правила военного учета".

По данным Симутина, последствия такого извещения могут быть следующими: " Когда человек, например, на блокпосте показывает выписку из Резерв+, то проверяющий смотрит в "Оберег", где также есть оповещение о нарушении правил военного учета. А это формальное основание для задержания .То есть придумали способ вызвать не повестками, а другим способом. Последствие — человек не может нормально ездить". 

Резюмируя, адвокат говорит следующее: "Тот факт, что мужчина добросовестно и своевременно уточнил свои персональные данные, уже не будет иметь значения".

В цифровой команде Министерства обороны для ТСН.ua рассказали, что перечень правил военного учета достаточно объемен.

"В частности, нарушением считается игнорирование направления на ВВК, игнорирование повестки, в том числе и боевой повестки. Обновление данных не является единственной обязанностью граждан ", — уточнили нам в Министерстве обороны.

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