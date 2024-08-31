Мобилизация по-новому осенью: адвокаты назвали, что изменится для миллионов мужчин

По данным юристов, повестку могут получить и те, кто обновил данные, и те, кто этого не сделал.

После того, как Министерство обороны Украины отчиталось о том, что данные всех мужчин от 16 до 60 лет будут актуализированы через ряд государственных реестров (они содержат полную информацию о каждом гражданине), не исключено, что это может произойти уже вскоре, этой осенью. Ключевая цель этого нововведения – государственные реестры смогут обмениваться с реестром "Оберег" информацией о военнообязанных. Кроме того, считается, что благодаря этому работники ТЦК смогут выявить тех лиц, которых нет в реестре "Оберег".

То, что данные мужчин таким образом могут быть актуализированы уже этой осенью, а запрет на управление транспортом станет предметом судебных разбирательств – такое мнение в комментарии для ТСН.ua высказали адвокаты Роман Симутин и Екатерина Анищенко, специализирующиеся в том числе и в вопросах мобилизации.

"Если объединят эти реестры, то данные граждан будут актуализированы. У нас в стране цифровизированы сведения о 90% граждан. То есть процесс актуализации может быть недолгим", – предполагает Роман Симутин.

Будет ли больше штрафов

На этот вопрос Роман Симутин отвечает так: "В статье админкодекса указано, что нельзя налагать штраф на лицо, если его данные содержатся в реестрах. Есть очень интересное решение суда, которое было вынесено неделю назад. Суд отменил постановление о взыскании штрафа и указал, что к протоколу должны были прикрепить данные об отсутствии информации о данном лице в государственных реестрах. И только после этого можно было налагать штраф.

Отправка повесток

По словам Романа Симутина, возможны несколько волн отправки повесток. В том числе и тем, кто не уточнил свои данные, но при этом состоит на военном учете.

"Речь идет о тех, чьи бумажные дела есть в ТЦК, но этих людей нет в реестре "Оберег". Повестки в таком случае могут выписываться по фамилиям в алфавитном порядке ".

Штрафы станут частым явлением

Адвокат Катерина Анищенко, которая специализируется и в вопросах мобилизации, в комментарии для ТСН.ua отметила, что уже осенью будет внедряться наложение штрафов и запрет управлять транспортными средствами.

"Штрафов (за нарушение мобилизационного законодательства – Ред.) может быть больше, поскольку расширен круг лиц, которые будут под "присмотром" ТЦК. Считаю, что и повестки будут отправляться в автоматическом режиме", — говорит Екатерина Анищенко.

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Ранее сообщалось о том, как теперь ТЦК будут искать мужчин.

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