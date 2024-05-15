Мобилизация по-новому: с какими глазными болезнями не возьмут на службу

С принятием нового закона о мобилизации в Украине произошли существенные изменения, касающиеся определения пригодности к военной службе.

Одним из ключевых нововведений закона о мобилизации стал обновленный список недостатков зрения, с которыми не берут на службу в армии.

Далее рассмотрим все болезни глаз, с которыми не принимают в ВСУ.

Новым законом о мобилизации отменен статус ограниченно пригодного к военной службе. Теперь военно-врачебная комиссия сможет сделать только два вывода пригодности к военной службе: пригодный и непригодный.

Следовательно, лица, которые имели статус ограниченно пригодных, должны в течение 9 месяцев с момента публикации закона повторно пройти военно-врачебную комиссию, по результатам которой будет предоставлен новый вывод.

С какими болезнями глаз не мобилизуют

Непригодными к военной службе с исключением из военного учета признаются лица, имеющие:

выраженные анатомические пороки век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

резко выраженные болезни всех частей глаза и его придаточного аппарата на обоих глазах с частыми обострениями или прогрессирующим снижением зрительных функций (рубцы, помутнения, дегенеративные изменения, катаракта, болезни зрительного нерва и т.п.);

отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;

глаукома в тяжелой стадии на обоих глазах;

стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12,0 дптр;

слепота одного или обоих глаз;

отсутствие одного или обоих глазных яблок.

Таблица для проверки зрения

Пригодными к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны считаются люди, в которых:

выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на одном глазу или умеренно выраженные на обоих глазах;

резко выраженные заболевания век, слезных путей, орбиты, конъюнктивы на одном или обоих глазах;

резко выражены с прогрессирующим, значительно выраженным понижением зрительных функций и частыми обострениями на одном глазу или умеренно выражены на обоих глазах;

любая этиология на одном или обоих глазах после успешного хирургического лечения;

все формы глаукомы Н40-Н42 в развитой стадии на одном глазу или в начальной стадии одного или обоих глаз;

зрительные расстройства, связанные с болезнями мышц глаза, нарушением содружественных движений, все формы косоглазия Н49-Н51 при отсутствии диплопии;

содружественное косоглазие при отсутствии бинокулярного зрения;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 6,0 дптр и до 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах более 3,0 дптр;

острота зрения обоих глаз с коррекцией до 0,5;

острота зрения одного глаза с коррекцией выше 0,5 при остроте зрения второго глаза с коррекцией до 0,2;

Временно непригодными (требуют лечения, отпуска, освобождения от исполнения служебных обязанностей) люди с состоянием после перенесенных острых болезней глаза и придаточного аппарата или хирургического лечения.

Следует отметить, что полностью пригодными для прохождения военной службы признаются лица, у которых диагностировано:

незначительно выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы, умеренные или незначительно выраженные заболевания век, слезных путей, орбиты, конъюнктивы на одном или обоих глазах без нарушения зрительных или двигательных функций глаз;

офтальмогипертензия на одном или обоих глазах;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 3,0 дптр и до 6,0 дптр;

астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах более 2,0 дптр и до 3,0 дптр;

дихромазия; аномальная трихромазия любого типа.

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