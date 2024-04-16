Мобилизация по-новому: сделают ли теперь недействительными паспорта уклонистов

Накануне того, как в Украине может вступить в силу новый закон о мобилизации, украинские мужчины в Польше пытаются как можно быстрее получить загранпаспорта. По состоянию на сегодняшний день учреждения, которые выдают их, не требуют документов из ТЦК.

ТСН.ua пообщался с украинцем, недавно получившим загранпаспорт в Польше.

"Очереди наблюдаются уже длительное время. Даже если ты пришел в учреждение в шесть утра, ты уже можешь быть даже не сотым, а двухсотым по счету. Есть люди, которые занимали очередь с 4-х утра", – рассказал нам украинец Антон, который уже долгое время проживает в Польше и недавно получил новый загранпаспорт.

По его словам, очереди состоят из тех мужчин, которые, очевидно, не имеют никаких документов из ТЦК и понимают, что после вступления закона о мобилизации в силу уже не получат паспорт так беспрепятственно, как сейчас.

"Многие не понимают, как все будет на деле, поэтому пытаются подать заявки и получить документ сейчас, до вступления закона в силу. Каждый день таких желающих около 600 человек", – говорит Антон.

В то же время в соцсетях появились слухи о том, что украинцам, которые находятся в других странах и уклоняются от мобилизации, могут ограничить их права, сделав их загранпаспорта недействительными.

На вопрос ТСН.ua о том, правда ли, что это обсуждается, парламентарий и представитель профильного комитета Верховной Рады Ирина Фриз ответила следующее: "Такой нормы нет. Порядок ведения военного учета заграницей будет определяться Кабмином. Осталась норма о том, что выдача нового паспорта гражданина Украины за границей только при наличии военно-учетных документов".

Как известно, ранее нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский сообщил журналистам, что для Украины важно, чтобы мужчины обновляли свои персональные данные.

"Потому что человек может проживать за границей, а ему посылают сообщения, повестки по адресам, зарегистрированным в ТЦК. Государство тратит время, материальные и человеческие ресурсы, чтобы проинформировать человека, который, в принципе, не может быть проинформирован, поскольку его нет в этом городе", – отмечает Федор Вениславский.

Закон о мобилизации: что известно

Во вторник, 16 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №10449 о мобилизации.

Об этом идет речь на сайте парламента.

Заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко 14 апреля отметил, что после подписи Владимира Зеленского часть норм начнет действовать сразу, а некоторые – через месяц.

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