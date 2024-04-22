Мобилизация по-новому: создадут ли "спецназ" для поиска уклонистов

На днях в соцсетях появились слухи, что мобилизация в Украине будет усилена еще больше. В некоторых Telegram-каналах было распространено сообщение о том, что в настоящее время в силовых структурах обсуждается вопрос создания отдельного крупного подразделения, которое будет заниматься поиском и доставкой уклонистов в ТЦК. Кроме того, появились слухи, что якобы военные обратились в Офис президента, чтобы там поспособствовали созданию этого подразделения в рядах Нацполиции.

Источники ТСН.ua непосредственно в Нацполиции на вопрос о том, соответствует ли это действительности, ответили, что в их структуре сейчас проводится ряд совещаний, где обсуждается помощь полиции представителям ТЦК.

"Но заметим, что полиция не выдает повесток. Мы привлечены к поиску уклонистов, но этим занимается не специально созданное подразделение. О нем, кстати, речь не идет", — сообщили нам в Нацполиции.

К этому силовики добавляют, что сегодня проходит Ставка верховного главнокомандующего. "Не исключается, что сегодня будет обсуждаться вопрос о помощи полиции в этом вопросе. Каким будет решение – об этом будет сообщено", — рассказали нам правоохранители.

В свою очередь адвокат Ростислав Кравец, который практикуется в том числе и на вопросах мобилизации, в комментарии для ТСН.ua так высказался о вероятном создании такого подразделения в рядах правоохранителей: "Я считаю, что это тупиковый путь, когда на такое будут тратиться усилия и средства .Государство таким образом пытается демонстрировать наличие своего репрессивного аппарата, с помощью которого хотят проводить мобилизацию. Это может усугубить ситуацию. Создать отдельное подразделение — это не улучшит мобилизацию и ситуацию с воинским учетом. В очередной раз может поднять уровень социальной напряженности".

К этому Кравец добавляет, что, по его мнению, глобальное привлечение полиции к поиску уклонистов навредит раскрываемости других, более тяжких, преступлений.

В то же время источники ТСН.ua в Офисе президента опровергли то, что сейчас идет обсуждение создания отдельного подразделения в полиции, которое занималось бы поиском уклонистов.

Ранее сообщалось о том, почему в Украине мало мужчин от 18 до 30.

Читайте также: