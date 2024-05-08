Мобилизация по-новому: стоит ли стоять в очередях в ТЦК — в парламенте ответили

В оборонном Комитете говорят, что рассматривают все резонансные случаи с бывшими военкоматами.

Длинные очереди в ТЦК и СП не исчезают в Киеве. Большое скопление мужчин в начале недели наблюдалось у здания бывшего военкомата в Днепровском районе.

ТСН.ua выяснял, что думают по этому поводу в парламенте и когда исчезнут очереди.

Стоит ли стоять в очереди в ТЦК?

По словам народного депутата Федора Вениславского, очереди возле ТЦК являются следствием того, что наши граждане не до конца понимают все возможности, предоставленные им новым законом о мобилизации для актуализации персональных данных.

"Физическое посещение ТЦК – это лишь один из возможных вариантов. Ведь кроме этого люди могут воспользоваться услугами в Центрах по предоставлению административных услуг или электронным кабинетом военнообязанного", — рассказывает ТСН. ua Федор Вениславский, народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Он добавляет, что вчера (7 мая) на заседании парламентского Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке присутствовала заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

Что обещают в Минобороны?

"Она рассказала, что уже с 18 мая заработает в экспериментальном или тестовом режиме электронный кабинет военнообязанного, через который можно будет обновить все свои персональные данные и ни в какие очереди не нужно будет идти. Поэтому на самом деле никаких проблем с этим нет. Это просто следствие нездорового ажиотажа, который был искусственно создан и подогрет, а сейчас люди, увидев это, тоже идут в очереди – потому что все идут", — рассказывает Федор Вениславский.

Народный депутат добавляет, что он лично вообще не видит проблем с обновлением данных в ТЦК, но отмечает, что этот вопрос народные депутаты все же рассматривали на заседании оборонного комитета.

"Рассматривая этот вопрос мы подчеркивали, что представители ТЦК и СП должны максимально уделять время и внимание тому, чтобы граждане не стояли в очередях и могли быстро обновлять свои данные", — отмечает народный депутат.

Следят за нарушениями со стороны ТЦК

В целом он говорит, что оборонный комитет внимательно следит за всеми скандальными новостями, связанными с работой ТЦК и дает им максимальную оценку.

"Если в действиях представителя ТЦК есть нарушения нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок осуществления ими их полномочий, то бесспорно, что это является основанием для привлечения таких лиц к ответственности — административной или уголовной. Постоянно правоохранительные органы регистрируют такие производства по жалобам граждан, а дальше все происходит в соответствии с процедурными нормами УПК или кодексом об административных правонарушениях – составляются протоколы, продолжаются расследования, рассматривают дела в судах", — говорит Федор Вениславский.

Народный депутат добавляет, что, к сожалению, в этом вопросе человеческий фактор всегда будет иметь место.

"Особенно, когда людей (работников ТЦК) искусственно пытаются вывести из равновесия, они могут допускать какие-то ошибки, но Комитет также держит такие вопросы на контроле и фактически на каждый резонансный случай мы реагируем и заслушиваем представителей военного командования, которое руководит деятельностью ТЦК. Поэтому пытаемся делать все возможное, чтобы такое больше не повторялось", — заключает Федор Вениславский.

Ранее ТСН.ua рассказывал о безумных очередях возле ТЦК Киева: в Минобороны озвучили альтернативу длительным ожиданиям.

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