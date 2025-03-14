Мобилизация по-новому в случае перемирия: названы главные сценарии

В оборонном комитете Рады рассказали о том, снизят ли или увеличат ли в Украине темпы призыва.

Одной из горячих тем, которую обсуждают в Украине вместе с вероятностью перемирия, стала судьба мобилизации во время возможного режима тишины.

При каких условиях могут остановить или изменить темпы призыва, начать демобилизацию защитников — об этом в комментарии для ТСН.ua рассказали представители парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский и Ирина Фриз.

"До принятия президентом Украины и утверждения Верховной Радой решения об отмене правового режима военного положения, утверждения решения о проведении демобилизации, никакой демобилизации быть не может", — говорит Федор Вениславский.

И продолжает: "Демобилизация проходит не автоматически. Согласно закону о мобилизационной подготовке и мобилизации, решение о демобилизации принимается президентом и утверждается Верховной Радой. Поэтому здесь вариантов вообще никаких нет".

Уменьшатся ли темпы мобилизации в случае перемирия

Относительно этого Федор Вениславский говорит, что однозначного ответа пока нет: "На этот вопрос сейчас ответа дать не могу, потому что это будет зависеть от того, какие потребности в мобилизации будет формировать Генеральный штаб. Если он оставит потребности на нынешнем уровне, то темпы будут нынешними. Если потребности будут уменьшены, то, соответственно, темпы снизятся. Если потребности увеличатся, то, соответственно, темпы будут увеличены".

Зависит от президента и Рады

В свою очередь, представитель комитета Ирина Фриз говорит следующее: "По состоянию на сейчас принят указ президента, его поддержал парламент. Речь идет об очередном продлении мобилизации и военного положения, которые будут продолжаться до 8 мая. Далее, после этого, президент, учитывая ситуацию на фронте, будет принимать для себя решение о продолжении или отмене военного положения и мобилизации и предлагать парламенту это рассмотреть".

По словам Ирины Фриз, военное положение и мобилизация — это решения, которые "идут в паре".

"Совершенно очевидно, что они должны быть вдвоем либо прекращены, либо продолжены", — говорит Ирина Фриз.

Относительно возможных темпов мобилизации во время мобилизации представитель комитета высказала такое свое субъективное мнение: "Мое субъективное мнение заключается в том, что мы должны быть готовы давать отпор агрессору. Поэтому если в какой-то обозримой перспективе может произойти перемирие, то оно 100% не должно влиять на мобилизационные процессы".

И резюмирует: "Ведь должны наконец прекратить, имею в виду власть, занимать страусиную позицию. Должны ввести четкие сроки службы во время действия военного положения. Для этого вопрос мобилизации крайне необходим. Если устанавливаются соответствующие сроки, то есть потребность в подготовке мобилизационного резерва, который будет способен заменить тех, кто по закону получил право на увольнение с военной службы во время действия военного положения. С моей точки зрения, вряд ли вопрос должен корректироваться в сторону уменьшения (темпов — Ред.)".

Ранее сообщалось о том, как в России отреагировали на предложение перемирия.

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