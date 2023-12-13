Мобилизация по-новому в Украине: дела уклонистов пересматривают и сажают за решетку

В Украине ввели кардинальные изменения для уклонистов от мобилизации. Как оказалось, недавно в Закарпатской области к реальным срокам наказания были приговорены двое военнообязанных, ранее получивших лишь условные сроки наказания. Апелляционные суды после обжалования приговоров прокуратурой отправили мужчин за решетку.

Подробности в комментарии для ТСН.ua рассказала спикер Закарпатской областной прокуратуры Екатерина Хижняк.

"Закарпатская областная прокуратура в апелляции добилась изменения назначенного наказания для двух закарпатцев, которые признаны виновными в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УК Украины). Вместо "условного" лишения свободы их приговорили к 3 годам за решеткой ", – сообщила Екатерина Хижняк.

По данным прокуратуры, речь идет о случаях, которые произошли в Мукачевском и Тячевском районах.

"Раньше мужчин освободили от отбывания наказания, если они в течение испытательного срока не совершат нового уголовного правонарушения и исполнят возложенные на них обязанности", — рассказала нам Екатерина Хижняк.

По ее словам, прокуроры Мукачевской и Тячевской окружных прокуратур обжаловали такие решения в апелляционном порядке.

"Так, 34-летний мукачевец в декабре прошлого года прошел военно-врачебную комиссию в центре комплектования, получил повестку на отправку в воинскую часть, однако указанные в ней требования проигнорировал. Через месяц после этого уклонился от мобилизации и 47-летний житель с.Калины, что на Тячевщине. Он прошел ВЛК, после чего написал заявление об отказе проходить военную службу, осознавая уголовную ответственность за это.

В мае-июне этого года граждан приговорили к 4 годам лишения свободы с установлением испытательного срока – 2 и 3 года соответственно. Прокуратура в апелляционных жалобах просила отменить приговоры судов первой инстанции по части назначенного наказания и принять новые. Закарпатский апелляционный суд поддержал такую позицию и назначил обоим фигурантам по 3 года заключения за совершенные уголовные правонарушения", – сообщила Екатерина Хижняк.

По данным правоохранителей, в перспективе обжалованных приговоров может оказаться больше.

" Прошло больше года, достаточно времени для того, чтобы материалы уклоняющихся дел прошли суды первой инстанции. Теперь часть таких приговоров оспаривают прокуратуры ", — объяснили тенденцию правоохранители.

Аналогичное мнение высказывает и адвокат Андрей Межирицкий, специализирующийся в том числе и на теме мобилизации.

"Видимо, имея наработки, прокуратуры решили исправлять то, где они проигрывали в прошлом году", — говорит Андрей Межирицкий.

К этому адвокат добавляет, что уголовная ответственность для военнообязанного наступает после того, как последний получил повестку, но, например, не отправился в воинскую часть.

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