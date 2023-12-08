Мобилизация по-новому в Украине: сколько еще людей нужно на фронт и кого будут забирать первыми

Полковник запаса ВСУ ответил, действительно ли воевать будут почти все мужчины в Украине.

Ужесточение мобилизации в Украине главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный анонсировал еще в начале ноября. Сегодня же военные эксперты говорят, что Силам обороны не хватает людей. А без решения проблемы большой мобилизации, по их словам, шансы Украины на победу крайне малы. Воевать, говорят военные, скоро придется всем.

Сколько человек еще нужно мобилизовать в ВСУ, чтобы эффективно противостоять России. Действительно ли может появиться необходимость забрать на фронт почти всех мужчин, чтобы победить РФ, в комментарии сайту ТСН.ua рассказал украинский военный, полковник запаса, участник российско-украинской войны, прошедший через российский плен в 2014 году, Роман Свитан.

Сколько людей нужно украинской армии

По словам Романа Свитана, дело не в количестве, а в качестве. Поэтому подход должен быть другим. Один профессионал на войне может заменить около 100 человек, говорит эксперт.

"Поэтому нам нужно поставить себе задачу создать профессиональную армию. Даже в тех условиях, в которых мы сейчас находимся. Причем выполнить сразу две задачи: создать профессиональную армию и в дальнейшем "перетекание" профессионалов из армейской среды в государственное управление. Создать систему госуправления из бывших военнослужащих очень важно. Тогда будет реальная система исполнительной власти. Как она создана в том же Израиле. Нужны профессиональные вооруженные силы, а не мобилизационные. То есть одно дело с улицы людей брать и ставить, а другое — набирать профессионалов. Только тогда можно говорить об обороноспособности", — рассказал Роман Свитан.

Он говорит, что Украина не воюет "мясными штурмами". Чтобы работать количеством в этой войне, необходимо иметь десятки миллионов человек.

“Нам, возможно, и не нужна та армия, которая есть сейчас. Нам нужно хотя бы 300–350 тысяч высококвалифицированных профессионалов и новейшей техники. Начиная с самолетов, заканчивая определенными наземными средствами. Для обороны, выполнения задач и освобождения территорий нужна такая армия. А эти люди у нас есть, их нужно просто призвать”, — рассказал Роман Свитан.

А еще лучше убедить их прийти в армию самостоятельно, заинтересовать и мотивировать выполнять свои задачи, говорит военный эксперт.

“Людей у нас миллионы в Украине, а вот профи… Объясню на примере лётчиков. Сколько их нужно? Их хватает или нет? Все зависит от того, сколько есть самолетов и какова профпригодность у лётного состава. А летчика нельзя с улицы набрать. Нельзя набрать 100 человек и назначить из них пять лётчиков, например. Потому что его сначала отобрать нужно, а потом еще и подготовить. Летный состав готовится от 5 до 11 лет в зависимости от квалификации. А нам уже нужны профессионалы", — рассказал Роман Свитан.

Где брать профессионалов уже сейчас

Военный эксперт говорит, что начинать создавать профессиональную армию можно уже сейчас. Для этого, по его словам, необходимо снять со специального учета правоохранителей и силовиков и запустить механизм мобилизации.

“Снять и поставить задачу военкомам призывать госслужащих. Запустить процесс ротаций. Военнослужащих, уже второй год воюющих, отправить в тыл для выполнения задач государственной службы. А госслужащих отправлять на фронт выполнять боевые задания после переподготовки. А некоторые из них уже готовы, особенно силовики, они уже мотивированы и пригодны", — рассказал Роман Свитан.

По его словам, таким образом можно провести восстановление исполнительной ветви власти. Роман Свитан подчеркнул, что необходимо "отпустить" с фронта всех, кто служит больше полугода.

"Человек больше шести месяцев не выдерживает боевые действия. Через каждые полгода нужно ротировать, снимать человека с линии фронта. Иначе вы получите человека, которого очень сложно будет интегрировать в гражданское общество", — говорит Роман Свитан.

Также следует расширить механизм набора людей, которые хотят быть профессиональными военнослужащими через рекрутинговые компании и центры непосредственно в бригадах, которые сейчас выполняют боевые действия.

"Конечно, дать возможность повышать денежное обеспечение, чтобы привлечь людей. Мотивация должна быть финансовой. И определенный социальный пакет. Это может все сразу включать и госслужбу как таковую. В таком режиме мы сможем выполнить две задачи и не будем обращать внимание на количественный состав. Будем ставить задачу иметь профессионалов, выполняющих боевые задания. Нам, возможно, даже придется сократить вооруженные силы", — рассказал Роман Свитан.

Кем заменить правоохранителей

По словам Романа Свитана, сегодня в Украине работает больше правоохранителей, чем воюет военных на линии фронта. Все они профессионально пригодны, проходят медицинскую комиссию, учатся пользоваться оружием.

“И мотивированы, потому что получают денежное довольствие от государства. Причем, я по своему опыту знаю, что полицейские или силовики они очень хорошо воюют. Это толковые профессиональные воины", — говорит Роман Свитан.

В то же время, около трети населения выехало из Украины — их охраняют правоохранители других государств, рассказал военный эксперт.

“Нам сейчас не нужно столько силовиков. У нас было 40 миллионов, а сейчас осталось около 20-ти в стране. Люди уехали, а силовики остались. И у нас уже не такая преступность, которая была до войны. Сейчас все прекрасно понимают, что очень жестким будет подход. И некоторые преступники тоже уехали. То есть необходимости в таком количестве правоохранителей нет, когда, по меньшей мере, треть населения выехала”, — считает Роман Свитан.

По его словам, до половины украинских силовиков можно призвать в армию в режиме ротаций.

“Оптимально — это треть. Треть отправлять, две трети остается внутри страны. И в таком ротационном режиме через полгода следующая треть”, — рассказал Роман Свитан.

Действительно ли будут воевать все

Военный эксперт говорит, что воевать всем или почти всем мужчинам в Украине точно не нужно.

“Если идти по пути прошлого века, когда воевали “мясом” так сказать, количеством, то мы проигрываем однозначно. Людей в России гораздо больше, чем у нас. Потому этот путь даже нет смысла проговаривать. А как раз настраиваться на тот, о котором я уже сказал. Воевать должны профессионалы, их нужно немного. Не считая того, один процент в хоть какой популяции рождается воинами. Так вот их нужно отыскать и привлечь. Один процент населения — это примерно 350 тысяч человек. Это та армия, которая нам нужна”, — рассказал Роман Свитан.

Напомним, что в Верховной Раде ранее предлагали мобилизовать полицейских, прокуроров и пенсионеров МВД. Впрочем, при условии, что они имеют опыт работы в государственных структурах не менее двух лет. А также в том случае, если они занимали должности, которые предусматривали использование огнестрельного оружия и имеют соответствующий опыт. Законопроектом предусматривалась возможность привлекать до 30% личного состава правоохранительных органов в ряды ВСУ.

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