Мобилизация по-новому: в Верховной Раде назвали три сценария перемен

В Украине снизились темпы мобилизации по сравнению с показателями летних месяцев – об этом в последнее время заявили сразу несколько народных депутатов.

"Начиная с сентября мы проседаем в мобилизации. Она начала спадать после августа, после лета, когда мы вышли на уровень выполнения плана Генштабом. К сожалению, осенью пошла на спад и именно поэтому говорю, что перевод (военнослужащих — Ред.) был вызван приказом главнокомандующего Сырского именно из-за потерь людей в боевых бригадах. До декабря мы не выполним план Генштаба ни на этот год, ни на этот месяц. Поэтому с этим сложно и мы снова, к сожалению, возвращаемся к ситуации весны 2024 года", — заявила в эфире "Говорит великий Львов" народная депутат, представитель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская.

Что можно изменить сейчас

В комментарии для ТСН.ua Соломия Бобровская так ответила на вопрос о том, что должно сделать государство для надлежащего комплектования Сил обороны: "Я не уверена, что сейчас можно кардинально снова подойти к мобилизации и что-то исправить. Первое: прекратить применять грубую физическую силу и превышать полномочия. "Бусификация" уничтожает все усилия рекрутинга и адекватной мобилизации. Второе: ответственность ТЦКовцам за нарушение и превышение полномочий. Третье: ОМС (органы местного самоуправления и ОВА - заставить их подключиться".

По словам Соломии Бобровской, пребывание части мужчин дома (об этом в последнее время сообщается в соцсетях — Ред.) усложняет мобилизацию.

"Людей труднее найти, но насколько это сейчас критическая проблема — трудно сказать", — говорит парламентарий.

В то же время на сайте президента Украины появилась петиция о мобилизации женщин в ряды ВСУ. Ее автором указан мужчина, он подал ее 1 ноября, за 5 дней петицию подписали 318 человек. Среди тех, кто подписал — 54 мужчины вместе с автором, остальные — женщины.

Потаенная мобилизация – почему официально источники молчат о подготовке войск?

Ранее сообщалось о том, где будут искать людей для службы в ВСУ.

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