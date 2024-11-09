Мобилизация по-новому: в Верховной Раде назвали три сценария перемен (видео)

"Если 160 тысяч не мобилизовать в течение двух месяцев – мы подписываем капитуляцию". Ветеран войны поразил громким заявлением. Из-за сложной ситуации на фронте Украина нуждается в привлечении большого количества военных. Снова заговорили о мобилизации женщин и мужчин 18+. Более того, в Верховной Раде назвали три сценария перемен. Все детали – в эксклюзиве TSN.UA.

Мобилизация под угрозой

В Украине снизились темпы мобилизации по сравнению с показателями летних месяцев – об этом в последнее время заявили сразу несколько народных депутатов, в том числе представитель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская. Народная депутат рассказала о трудностях, которые сопровождают призыв в ряды ВСУ.

"Начиная с сентября, мы проседаем в мобилизации. Она начала спадать после августа, после лета, когда мы вышли на уровень выполнения плана Генштабом. К сожалению, осенью пошла на спад и именно поэтому говорю, что переводы (военнослужащих - ред.) были вызваны приказом главнокомандующего Сирского именно из-за потерь людей в боевых бригадах. До декабря мы не выполним план Генштаба ни на этот год, ни на этот месяц. Поэтому с этим сложно, и мы снова возвращаемся, к сожалению, к ситуации весны 2024 года", – отметила Бобровская.

Что можно изменить сейчас

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В комментарии для ТСН.ua Соломия Бобровская заявила, что может сделать государство для надлежащего комплектования сил обороны. По ее мнению, есть три направления усовершенствования мобилизационных процессов.

"Я не уверена, что сейчас возможно кардинально снова подойти к мобилизации и что-то исправить. Первое: прекратить применять грубую физическую силу и превышать полномочия. "Бусификация" уничтожает все потуги рекрутинга и адекватной мобилизации. Второе: ответственность ТЦКовцам за нарушение и превышение полномочий. Третье: ОМС (органы местного самоуправления) и ОВА – заставить их приобщиться", – отметила депутат.

По словам Бобровской, пребывание части мужчин на дому усложняет мобилизацию.

"Людей труднее найти, но насколько это сейчас критическая проблема – сложно сказать", – отметила она.

В свою очередь, ветеран российско-украинской войны резко высказался о задержках в процессе мобилизации. Об этом Маси Найем рассказал во время интервью на LB Live. По словам Маси, с начала войны в армии служат люди, которые в начале полномасштабного вторжения стали на защиту страны.

"Люди по три года в армии и это очень много. Я понимаю людей, которые уже выгорели и до сих пор служат. Им очень сложно", – говорит он.

Также Маси рассказал, что ныне государство, борясь с уклоняющимися, приравняло к ним всех, даже тех, кто хотел мобилизоваться.

"Я очень эмоциональный человек, я бы сказал обществу такое: если вы, 160 тысяч человек, не придете мобилизоваться в течение следующих двух месяцев, мы подписываем капитуляцию. Потому что это честный ответ – вы же не хотите воевать, но кто-то это должен делать", – отметил он.

Нужно мобилизовать 500 тысяч человек

Однако в ряды ВСУ нужно мобилизовать 500 тысяч человек. Такое громкое заявление сделал народный депутат и секретарь Комитета Верховной Рады по национальной безопасности Роман Костенко. Он отметил, что запланированных двухсот тысяч призывников не хватит для нужд армии в условиях нынешней ситуации на фронте. По его словам, после принятия закона об ужесточении мобилизации в мае ее темпы были нормальными, но в сентябре они снизились. Костенко отметил, что планировали призвать 200 тысяч человек, но, по его мнению, этого недостаточно. Он также напомнил, что в декабре 2023 года эксголовнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечал, что в армию нужно призвать 500 тысяч человек. Депутат считает, что это будет верным решением.

Как рассказал командир бригады "Черный лес" Александр Попов, люди, которых принудительно мобилизовали, тоже должны служить – защищать тех, кто за ними и не может постоять за себя сам.

Мобилизация женщин

Тем временем опять всплыла тема мобилизации женщин. Руководитель волонтерского проекта Victory drones Мария Берлинская считает, что женщины должны подготовиться к обороне. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью спецкорреспонденту ТСН.ua Наталье Нагорной. По ее мнению, такое непопулярное решение, как массовая и обязательная мобилизация женщин во время войны, должно быть принято, ведь это необходимо для сохранения Украины.

Стоит отметить, что экскомандующий ВСУ Валерий Залужный не исключает мобилизации женщин в Украине. Об этом он сказал в своем выступлении в аналитическом центре Chatham House в Лондоне.

Мобилизация неэффективна

О том, что изменения в мобилизации в Украине нужны, потому что система комплектования сейчас неэффективна, отмечал и офицер бригады "Рубеж" Максим Таран.

По его словам, так называемые "уклонисты" не идут в военные подразделения не потому, что они не поддерживают военных или ждут Россию.

"Это не исправят ТЦК, нужно поднимать на другой уровень материальное, социальное и медицинское обеспечение, говорит военный. Сами военные и волонтеры с этим не справятся. Нужно, чтобы человек знал, что не только его жизнь, но и здоровье будет иметь лучшее страхование", – отметил он.

В его бригаде "Рубеж" в боевых подразделениях служат и депутаты, и люди, которые имели успешные бизнесы или высокооплачиваемую работу в Украине и за рубежом.

В то же время, представитель Одесского территориального центра социального комплектования (ТЦК) рассказал, что ведомство не может достичь поставленных целей, говорится в материале The Times.

Примечательно, что в Минобороны считают, что мобилизация, когда военнообязанный уходит на фронт добровольцем, не заменит мобилизацию с работниками ТЦК. Такое мнение высказал уполномоченный Министерства обороны по рекрутингу Алексей Бежевец.

Представитель ТЦК также добавил, что периодически более половины приходящих мужчин имеют заболевания, которые не позволяют служить в Силах обороны. Среди них, например, туберкулез, гепатит или ВИЧ.

В свою очередь полковник СБУ и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает, что мобилизационный возраст должен начинаться с 20 лет. По словам нардепа, американских конгрессменов удивляет, что в Украине мужчины в возрасте до 25 лет не подлежат призыву. Он также отметил, что в мире мобилизация от 18 или 20 лет – это обычная практика.

Методами, которые помогут преодолеть спад мобилизации, по его мнению, повышение мотивации различных категорий населения для службы на контракте, а также снижение призывного возраста. Если же мобилизацию в Украине будут "спускать на тормозах", то скоро она "уйдет в минус".

А вот командир батальона К-2 54-й ОМБр Кирилл Верес сказал, что ему не хватает личного состава, однако он не готов массово брать в свое подразделение 18-летних. В то же время Вереск и против того, чтобы воевали 59-летние.

"Бусификация" мужчин в возрасте 50-60 запрещается?

В Украине приняты новые решения по мобилизации некоторых украинцев. Мужчины от 50 до 60 лет, ранее подлежавшие мобилизации, теперь могут быть мобилизованы только в случае отдельного мобилизационного распоряжения Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Об этом 23 сентября сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, ссылаясь на директиву Командования Сухопутных войск. По его словам, документ направили во все Территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Кого все же будут забирать в армию?

Член комитета по нацбезопасности и обороне Верховной Рады Федор Вениславский подтвердил, что в директиве, о которой написал Гончаренко, действительно есть положение, ограничивающее мобилизацию мужчин в возрасте 50-60 лет. По словам Вениславского, после 50 лет будут мобилизовать только тех мужчин, которые имеют дефицитные военно-учетные специальности. Нардеп заверил, что это решение – общая позиция военного руководства.

Также недавно в Украине прекратили мобилизацию ограниченно пригодных мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

Напомним, в Украине продлили военное положение и общую мобилизацию еще на 90 суток – с 10 ноября 2024 года по 7 февраля 2025 года. С начала полномасштабного вторжения России в Украину это было 13 решение Верховной Рады.

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