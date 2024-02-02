Мобилизация по-новому: в законопроекте нашли новые скандальные “сюрпризы” для мужчин

Правительство 30 января 2024 года зарегистрировало в парламенте новый проект закона о мобилизации №10449. Комментарии и замечания к законопроекту учтены совместно с Генеральным штабом, Минобороны, правительством и народными депутатами. Но украинцы все равно в шоке от некоторых пунктов.

Чем новая версия законопроекта отличается от предыдущей, можно ли документ считать справедливым и наиболее возмущает общество, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Панченко.

"Новый старый" законопроект

Увольнение после 36 месяцев службы, отмена срочной службы, призывной возраст от 25 лет – это далеко не весь перечень норм, предусмотренных в обновленном документе о мобилизации. Но не кажется ли вам, что мы это уже слышали?

Смена призывного возраста с 27 до 25 лет и увольнение с военной службы после 36 месяцев — эти нормы скандального законопроекта остаются в новой версии документа. Также отменяется срочная служба, вводится базовая военная подготовка.

Предполагается, что добровольцы получат отсрочку на два месяца для решения личных вопросов и подготовки к мобилизации. Установлено, что после мобилизации все граждане должны пройти обязательную военную подготовку 2-3 месяца. И главное, акцентируется, что лицо не может быть отправлено сразу на фронт после мобилизации.

Диджитализация мобилизации

Предусмотрено, что человеку не нужно будет идти в ТЦК, чтобы обновить данные. Это можно будет сделать онлайн в личном кабинете или ЦНАПе. Электронный кабинет будет создан на базе реестра военнообязанных "Оберег". Также повестки будут отправляться в электронный кабинет призывника. И здесь вас ждет сюрприз. Электронная повестка будет считаться врученной, даже если гражданин не увидел "электронное письмо счастья". Если она была направлена позже 17:00, она будет считаться врученной на следующий рабочий день.

О причинах неприбытия следует уведомить ТЦК в течение трех суток от определенных в повестке даты и времени, необходимого прибытию в ТЦК. Уважаемыми причинами признаются: препятствие стихийному характеру; болезнь; действия России или другие обстоятельства, лишившие гражданина возможности лично прибыть в указанные пункты и сроки; смерть его близкого родственника или близкого родственника его жены (супруга). В других случаях предусмотрено привлечение к ответственности.

ТЦК предоставляют больше полномочий?

Планируется привлечение органов местного самоуправления, местных государственных администраций, военно-гражданских и военных администраций, предприятий, учреждений и организаций, полиции к активному участию в мероприятиях по мобилизации, в частности к оповещению и обеспечению прибытия граждан, привлекаемых к исполнению обязанности по мобилизации, в сборные пункты и воинские части.

То есть, теперь вся та "кроткая мобилизация", которую мы наблюдаем на улицах, ТЦ, маршрутках, дома, будет законной? А как же Конституция? По словам Уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца, ТЦК — это военные подразделения, а согласно Конституции военные подразделения не могут участвовать в ограничении прав граждан Украины даже в случае введения военного положения.

“Я, например, не понял: если у нас все видят проблемы по деятельности именно ТЦК, почему мы добавляем им полномочия, чтобы они проверяли документы? У нас есть органы, которые проверяют документы граждан Украины, — это Национальная полиция, в первую очередь, Государственная пограничная служба, Национальная гвардия. Но точно не военные”, – прокомментировал Лубинец.

Будут наказывать?

Ранее в СМИ появилась информация, что из законопроекта могут убрать наиболее скандальные пункты о списках уклонян, которым устанавливается запрет на операции с недвижимостью, управление авто и использование средств. Об этом отмечала заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец также подверг критике такие запреты. Но было четкое и законное обоснование: «Если человек официально владеет, например, домом, то не можем мы на уровне закона запретить ему продать этот дом или купить другой. Это будет прямо противоречить Конституции. Да, есть норма, которая прямо позволяет ограничивать права в условиях военного положения, но эти права не могут быть ограничены бесконечно”.

Но не так получилось, как думалось. Если призывник добровольно в течение 10 дней со дня вручения повестки не явился в ТЦК (в том числе зарубежное дипломатическое учреждение Украины), его могут ограничить в выезде за границу, в праве управления транспортным средством, наложить арест на средства и другие ценности в банках и других депозитарных. учреждениях.

Как видим, к мужчинам за границей тоже добрались. О механизмах наказания понятно, а вот кто их будет выполнять — правительства, специальные органы иностранных стран, в которых украинские мужчины находятся, или, возможно, посольства?

Кого не будут отправлять на войну?

Больше всего беспокоились граждане Украины, у которых есть инвалидность. Помните, сколько было разговоров и информации в сети о том, что людей с сахарным диабетом, без почки и другими болезнями будут отправлять на войну? Ну тут вроде бы можно выдохнуть. Лица с инвалидностью всех групп таки освобождаются от службы, ну это если законопроект примут в таком виде и президент подпишет закон.

В то же время исключена норма защиты от призыва для тех, у кого жена или муж, или родители имеют инвалидность I или II группы при условии, что у таких лиц нет других трудоспособных лиц. А вот ограниченно пригодные должны пройти ВЛК в течение 9 месяцев и подтвердить свой статус.

Женщины на войне

Согласно новому законодательству, мобилизация женщин в Украине останется по таким же пунктам, как и раньше. В частности, в ряды ВСУ будут мобилизовать женщин только в таких случаях: пригодные женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат учету; имеющие специальность или профессию, родственную военно-учетной специальности — по желанию; женщины на учете могут быть призваны или привлечены для оборонных работ в военное время – добровольно. Таким образом, принудительно мобилизовать всех украинок в армию, согласно новому законопроекту, не будут.

Есть исключения

Освобождаются от призыва на военную службу женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет. Но здесь появляется условие, если есть задолженность по уплате алиментов, тогда велкам в армию. А вот если мужчины от 18 до 60 лет захотят уехать за границу, то необходимо дополнительно предъявить военный билет с отметкой о снятии с учета. Также предлагается предоставить права осужденным лицам, освобожденным от отбывания наказания с испытанием, по желанию быть призванными на военную службу по призыву во время мобилизации. Эта норма несколько усовершенствована, потому что ранее главком Залужный выступал против привлечения в армию заключенных и судимых.

Когда заработает законопроект?

Рассматривать все эти нормы в ВР начнут уже 6 февраля 2024 года. Однако, по словам депутатов, будет принят законопроект не ранее 26. Затем его должен подписать президент Владимир Зеленский. То есть заработает законопроект не раньше марта 2024 года, если его таки примут, потому что процедура предусматривает рассмотрение, внесение правок и голосование. Так что еще могут быть сюрпризы.

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