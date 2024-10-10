Мобилизация по-новому: все, что известно о повестках по почте

С 18 июля работники ТЦК имеют право рассылать повестки по почте. По состоянию на сентябрь, по данным руководителя "Укрпочты" Игоря Смилянского, по почте было отправлено более 20 тысяч повесток.

Можно ли отказаться от повестки и при каких условиях она будет считаться врученной — читайте в материале ТСН.ua.

Что известно о отправке повесток по почте

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Кабмин выделил 71,8 млн гривен на централизованную печать 900 тысяч повесток до конца года, которые будут посылаться заказными письмами. Ранее глава "Укрпочты" Игорь Смилянский заявлял, что письма от ТЦК ничем не особенные и имеют форму обычного заказного письма, которое вручается адресату. Однако новое постановление Кабмина предусматривает, что письмо должно иметь отметки "Повестка ТЦК" и "Вручить лично".

Смелянский в комментарии "Украинскому радио" отметил, что на октябрь 2024 года уже отправлено 20 тысяч повесток.

Как выглядит повестка по почте:

На повестке должна быть электронная подпись начальника ТЦК и специальный QR-код.

С помощью QR-кода через приложение "Резерв+" призывник сможет проверить, настоящая ли повестка.

Куда будут присылать повестки:

Повестку по почте будут отправлять по тем адресам, которые военнообязанные указали при обновлении данных.

Такие письма будут отправлять всем, независимо от того, обновил призывник данные или нет.

Если данные не обновлены, то повестка придет по адресу регистрации.

Когда повестка будет считаться врученной

Ранее повестка считалась врученной даже тогда, когда военнообязанный ее не получил, однако недавно Кабмин сменил правила вручения повесток по почте:

Теперь рекомендованные письма с пометкой "Повестка ТЦК" будут доставлять адресату лично.

В случае отсутствия адресата по месту жительства работники почты будут оставлять сообщения в почтовом ящике или информировать его по телефону.

Если в течение трех рабочих дней после информирования адресат не появится для получения письма, почтовый работник будет ставить отметку "адресат отсутствует по указанному адресу", и письмо будет возвращено отправителю.

На получение заказного письма военнообязанный имеет три дня. Если он не пришел — письмо возвращается с отметкой, что "адресат не проживает за адресом", если же отказался получать, то возвращается с соответствующей отметкой.

Как накажут, если призывник получил повестку по почте, но не пришел в ТЦК

После получения повески призывник должен прийти в ТЦК в течение 7 дней. Среди уважительных причин неявки в военкомат есть:

смерть близкого человека;

пребывание в стационарном лечении;

стихийные бедствия.

За игнорирование поступившей по почте повестки можно получить административную ответственность за нарушение правил военного учета по статье 210 КУоАП.

Размер штрафа составляет от 17 000 до 25 500 грн.

Также нарушителя могут подать в розыск с целью задержания и доставки в ближайший отдел ТЦК и СП для составления протокола о совершении административного правонарушения.

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